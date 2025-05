Lista de Ancelloti: veja os jogadores convocados para a Seleção Brasileira

O técnico Carlo Ancelotti divulgou, na tarde desta segunda-feira (26), a lista de 23 convocados da Seleção Brasileira para os dois próximos compromissos da equipe pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. O anúncio foi feito na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro.

Veja a lista:

Este foi o primeiro ato do italiano no comando da Seleção Brasileira. Após a convocação, o treinador responderá a perguntas de mais de 200 jornalistas credenciados.

Ancelotti chegou ao Brasil na noite do último domingo (25), junto com membros do staff e familiares. No hotel onde está hospedado, o treinador foi recebido por dezenas de torcedores do "Movimento Verde-Amarelo", torcida organizada do esporte brasileiro, que fez festa com cânticos em homenagem ao técnico.

A estreia de Ancelotti será no Equador. As equipes se enfrentam no dia 5 de junho, em Quito. E o primeiro jogo dele diante dos brasileiros será no dia 10, na Neo Química Arena, em São Paulo, contra os paraguaios.

Saída do Real Madrid

Ancelotti tinha contrato com o Real até junho de 2026, mas decidiu encerrar o vínculo em comum acordo e aceitar a proposta da CBF. O italiano chegou à equipe merengue em 2021, para a sua segunda passagem à frente do time espanhol. Nesse período, ele conquistou 11 títulos: Champions League (2021/22 e 2023/24), LaLiga (2021/22 e 2023/24), Supercopa da UEFA (2022 e 2024), Supercopa da Espanha (2021/22 e 2023/24), Copa do Rei (2022/23), Mundial de Clubes (2022) e Copa Intercontinental (2024).

O italiano é o treinador com mais títulos na história do Real, sendo campeão 16 vezes. Em sua primeira passagem, entre 2013 e 2015, ele faturou outros quatro troféus: Champions League (2013/14), Supercopa da UEFA (2014), Mundial de Clubes (2014) e Copa do Rei (2013/14).