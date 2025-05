Antes da convocação, Ancelotti 'se apresenta' à torcida como treinador da Seleção: 'Olá, Brasil'

O treinador italiano Carlo Ancelotti usou as redes sociais para "se apresentar" como novo treinador da Seleção Brasileira. A postagem foi publicada minutos antes do início da coletiva de apresentação do treinador, que será realizada na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro.

A postagem de Ancelotti consiste num vídeo de pouco mais de um minuto com momentos marcantes da história da Seleção Brasileira. Ao final, é apresentada uma arte do treinador, com o escudo da CBF e a frase "Olá, Brasil".

Antes de ser apresentado aos jornalistas, Ancelotti divulgará a lista de convocados para duas partidas pelas Eliminatórias. A estreia será contra o Equador, no dia 5 de junho, em Quito. E o primeiro jogo dele diante dos brasileiros será no dia 10, na Neo Química Arena, em São Paulo, contra os paraguaios.

Ancelotti chegou ao Brasil na noite do último domingo (25), junto com membros do staff e familiares. No hotel onde está hospedado, o treinador foi recebido por dezenas de torcedores do "Movimento Verde-Amarelo", torcida organizada do esporte brasileiro, que fez festa com cânticos em homenagem ao técnico.