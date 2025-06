Real Brasília x Palmeiras: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (07) pelo Brasileirão

Real Brasília x Palmeiras disputam hoje, sábado (07/06), a 13° rodada do Campeonato Brasileiro Feminino 2025. O jogo está programado para as 21h (horário de Brasília), no Estádio Walmir Campelo Bezerra, em Gama (DF). Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Real Brasília x Palmeiras ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela TV Brasil, a partir das 21h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Palmeiras soma no Brasileirão 21 pontos, 6 vitórias, 3 empate, 3 derrotas, 27 gols marcados e 17 gols sofridos..

O Real Brasília acumula 9 pontos, 3 vitórias, 3 empates, 7 derrotas, 12 gols marcados e 31 gols sofridos.

Real Brasília x Palmeiras: prováveis escalações

Real Brasília: Sem informações.

Palmeiras: Sem informações.

FICHA TÉCNICA

Real Brasília x Palmeiras

Campeonato Brasileiro Feminino (Brasileirão Feminino)

Local: Estádio Walmir Campelo Bezerra, em Gama (DF)

Data/Horário: 07 de junho de 2025, 21h

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)