Djokovic cogita 'despedida' de Roland Garros após derrota para Sinner na semifinal

Eliminado na semifinal de Roland Garros após uma batalha de mais de três horas contra Jannik Sinner nesta sexta-feira, Novak Djokovic deixou em aberto a possibilidade de estar se "despedindo da competição". Após a derrota de 3 sets a 0, ele disse não ter certeza se esta partida pode ter sido sua última participação no nobre torneio parisiense.

Dono de 24 títulos de torneios de Grand Slam, ele questionou seu retorno a Roland Garros no próximo ano, quando terá 39 anos. Momentos após perder por 6/4, 7/5 e 7/6 (7/3), o sérvio aproveitou para baixar a bolsa e receber aplausos de todos os lados da quadra.

"Quer dizer, esta poderia ter sido a última partida que joguei aqui, então não sei. É por isso que fiquei um pouco mais emocionado até no final", disse Djokovic. "Mas se esta foi a minha despedida de Roland Garros na carreira, foi maravilhoso em termos de atmosfera e do que recebi da torcida."

E a partida realmente foi bastante disputada. Ao término do duelo, ele beijou a mão depois da derrota e a colocou no saibro, como se estivesse se despedindo do torneio, onde foi tricampeão. Em seguida, pegou suas sacolas, olhou para as arquibancadas e seguiu em direção ao túnel.

"Se eu quero jogar mais? Sim, quero. Mas será que conseguirei jogar aqui em 12 meses? Sinceramente, eu não sei", comentou Djokovic. "Eu disse que poderia ter sido minha última partida (aqui), mas não disse que seria."

Na entrevista, Djokovic afirmou ainda que definitivamente pretende jogar em Wimbledon e no US Open, mas não tem certeza de seus planos para depois dessas competições.