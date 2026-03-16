Quais podem ser as novidades de Carlo Ancelotti na convocação de hoje? Veja cotados A comissão técnica busca atletas que vivem boa fase em seus clubes e podem ganhar espaço na reta final de observação Estadão Conteúdo 16.03.26 11h18 A convocação da seleção brasileira, que será anunciada por Carlo Ancelotti nesta segunda-feira (16), pode apresentar novidades. Esta é a última lista antes da definição final para a Copa do Mundo de 2026, sendo utilizada como "laboratório". A comissão técnica busca atletas que vivem boa fase em seus clubes e podem ganhar espaço na reta final de observação. Alguns nomes surgem como candidatos a surpresa para integrar o grupo. Entre os jogadores cotados, há desde experientes em recuperação até jovens em ascensão no futebol europeu. Bremer, Danilo, Gabriel Sara, Endrick, Rayan e Igor Thiago são monitorados. 1. Bremer (Juventus) O zagueiro Bremer recuperou espaço na Juventus após lesão. Ele retomou o papel de liderança na defesa, destacando-se pela consistência nas disputas e bom posicionamento. Sua segurança na saída de bola e contribuição em bolas paradas também são notáveis. A recuperação física e o alto nível reforçam sua candidatura na Seleção. 2. Danilo (Botafogo) De volta ao Brasil, o volante Danilo firmou-se no Botafogo. Ele acumula boas atuações na proteção defensiva e construção de jogadas, contribuindo com gols. Sua versatilidade permite atuar como primeiro volante, zagueiro ou lateral. Após passagem na Inglaterra, Danilo recuperou ritmo e confiança no Brasil, voltando ao radar da Seleção. 3. Gabriel Sara (Galatasaray) Gabriel Sara vive uma fase destacada no Galatasaray, com números expressivos em participações ofensivas. O meia se sobressai pela visão de jogo e intensidade. Seus bons desempenhos na Turquia e na Champions League o colocam como alternativa para o setor de armação. Sara oferece intensidade na marcação e versatilidade em campo. 4. Endrick (Lyon) Endrick, emprestado ao Lyon, ganhou novo fôlego e assumiu protagonismo. Desde a estreia, o jovem atacante acumula gols e assistências. A regularidade é chave para sua evolução, com mais minutos e confiança. Sua capacidade de decisão e agressividade no ataque chamam atenção da comissão técnica, aumentando suas chances para a Copa. 5. Rayan (Bournemouth) Contratado pelo Bournemouth, Rayan teve rápida adaptação ao futebol europeu. O jovem de 19 anos se destacou nas primeiras partidas, com assistências e gols. Com características físicas marcantes, velocidade e capacidade de atuar pelos lados ou centralizado, ele oferece soluções ofensivas. Sua ascensão na Premier League reforça seu potencial. 6. Igor Thiago (Brentford) O centroavante Igor Thiago vive a melhor fase da carreira no Brentford, com 31 gols na temporada. Ele é um dos artilheiros do futebol inglês. Sua eficiência nas finalizações e posicionamento na área são notáveis. O estilo físico e a inteligência para atacar espaços oferecem uma alternativa ao ataque da Seleção, que busca um camisa 9. Carlo Ancelotti deve utilizar os amistosos contra França e Croácia para observar estes atletas. Vagas ainda estão em aberto, e a convocação pode indicar quem avançou na disputa por um lugar na Copa de 2026. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Ancelotti convocação cotados COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! 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