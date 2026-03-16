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Quais podem ser as novidades de Carlo Ancelotti na convocação de hoje? Veja cotados

A comissão técnica busca atletas que vivem boa fase em seus clubes e podem ganhar espaço na reta final de observação

Estadão Conteúdo

A convocação da seleção brasileira, que será anunciada por Carlo Ancelotti nesta segunda-feira (16), pode apresentar novidades. Esta é a última lista antes da definição final para a Copa do Mundo de 2026, sendo utilizada como "laboratório".

A comissão técnica busca atletas que vivem boa fase em seus clubes e podem ganhar espaço na reta final de observação. Alguns nomes surgem como candidatos a surpresa para integrar o grupo.

Entre os jogadores cotados, há desde experientes em recuperação até jovens em ascensão no futebol europeu. Bremer, Danilo, Gabriel Sara, Endrick, Rayan e Igor Thiago são monitorados.

1. Bremer (Juventus)

O zagueiro Bremer recuperou espaço na Juventus após lesão. Ele retomou o papel de liderança na defesa, destacando-se pela consistência nas disputas e bom posicionamento.

Sua segurança na saída de bola e contribuição em bolas paradas também são notáveis. A recuperação física e o alto nível reforçam sua candidatura na Seleção.

2. Danilo (Botafogo)

De volta ao Brasil, o volante Danilo firmou-se no Botafogo. Ele acumula boas atuações na proteção defensiva e construção de jogadas, contribuindo com gols.

Sua versatilidade permite atuar como primeiro volante, zagueiro ou lateral. Após passagem na Inglaterra, Danilo recuperou ritmo e confiança no Brasil, voltando ao radar da Seleção.

3. Gabriel Sara (Galatasaray)

Gabriel Sara vive uma fase destacada no Galatasaray, com números expressivos em participações ofensivas. O meia se sobressai pela visão de jogo e intensidade.

Seus bons desempenhos na Turquia e na Champions League o colocam como alternativa para o setor de armação. Sara oferece intensidade na marcação e versatilidade em campo.

4. Endrick (Lyon)

Endrick, emprestado ao Lyon, ganhou novo fôlego e assumiu protagonismo. Desde a estreia, o jovem atacante acumula gols e assistências.

A regularidade é chave para sua evolução, com mais minutos e confiança. Sua capacidade de decisão e agressividade no ataque chamam atenção da comissão técnica, aumentando suas chances para a Copa.

5. Rayan (Bournemouth)

Contratado pelo Bournemouth, Rayan teve rápida adaptação ao futebol europeu. O jovem de 19 anos se destacou nas primeiras partidas, com assistências e gols.

Com características físicas marcantes, velocidade e capacidade de atuar pelos lados ou centralizado, ele oferece soluções ofensivas. Sua ascensão na Premier League reforça seu potencial.

6. Igor Thiago (Brentford)

O centroavante Igor Thiago vive a melhor fase da carreira no Brentford, com 31 gols na temporada. Ele é um dos artilheiros do futebol inglês.

Sua eficiência nas finalizações e posicionamento na área são notáveis. O estilo físico e a inteligência para atacar espaços oferecem uma alternativa ao ataque da Seleção, que busca um camisa 9.

Carlo Ancelotti deve utilizar os amistosos contra França e Croácia para observar estes atletas. Vagas ainda estão em aberto, e a convocação pode indicar quem avançou na disputa por um lugar na Copa de 2026.

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