Quais os próximos desafios de João Fonseca depois da eliminação no Miami Open? Veja calendário

João Fonseca encerrou sua participação no Miami Open nesta sexta-feira, 20, após derrota para o espanhol Carlos Alcaraz por 2 sets a 0 (duplo 6/4), em jogo da segunda rodada da chave de simples. O brasileiro de 19 anos segue para a gira de saibro nas próximas semanas.

O próximo compromisso de Fonseca no circuito da ATP será o Masters 1000 de Monte Carlo, no Principado de Mônaco. O evento terá início no dia 5 de abril e se encerra no dia 12.

Na sequência, o tenista carioca viaja para a Alemanha, onde participará do ATP 500 de Munique a partir de 13 de abril. Esta será a primeira vez que João disputa ambos os torneios.

As competições antecedem a realização de Roland Garros, principal evento da gira de saibro no circuito. Em 2025, João Fonseca, hoje número 39 do mundo, parou na terceira rodada do Grand Slam, quando foi derrotado pelo britânico Jack Draper.