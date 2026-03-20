Quais os próximos desafios de João Fonseca depois da eliminação no Miami Open? Veja calendário Estadão Conteúdo 20.03.26 23h57 João Fonseca encerrou sua participação no Miami Open nesta sexta-feira, 20, após derrota para o espanhol Carlos Alcaraz por 2 sets a 0 (duplo 6/4), em jogo da segunda rodada da chave de simples. O brasileiro de 19 anos segue para a gira de saibro nas próximas semanas. O próximo compromisso de Fonseca no circuito da ATP será o Masters 1000 de Monte Carlo, no Principado de Mônaco. O evento terá início no dia 5 de abril e se encerra no dia 12. Na sequência, o tenista carioca viaja para a Alemanha, onde participará do ATP 500 de Munique a partir de 13 de abril. Esta será a primeira vez que João disputa ambos os torneios. As competições antecedem a realização de Roland Garros, principal evento da gira de saibro no circuito. Em 2025, João Fonseca, hoje número 39 do mundo, parou na terceira rodada do Grand Slam, quando foi derrotado pelo britânico Jack Draper. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Tênis Masters 1000 de Miami João Fonseca futuro calendário COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Presidente da FPF participa de encontro nos Estados Unidos e será um dos palestrantes Presidente da FPF participa de encontro em Boston sobre futuro e impacto social no futebol 20.03.26 16h05 SEGURANÇA PÚBLICA Remo x Bahia terá mais de 800 agentes de segurança e trânsito sofre alterações; saiba mais Partida no Mangueirão, em Belém, contará com esquema especial de policiamento e mudanças no trânsito 20.03.26 15h42 finalizado Paraense já fez Chuck Norris desmaiar em treino de jiu-jítsu; Hélio Gracie foi referência mundial Hélio Gracie, nascido em Belém, venceu ator em demonstração no Rio de Janeiro. Artista morreu aos 86 anos 20.03.26 15h41 FUTEBOL Vídeo: Torcida do Flamengo provoca remistas no Maracanã: 'Ão, ão, ão Segunda Divisão' Torcedores do clube carioca não perdoaram a situação ruim do Remo na tabela da Série A 20.03.26 15h12 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Copa Norte 2026: Presidente do Paysandu confirma estreia contra o GAS-RR em Castanhal Márcio Tuma informou que recebeu o 'ok' da CBF e partida entre Paysandu x GAS-RR será no Maximino Porpino 19.03.26 15h20 MUNDIAL Falta pouco! O que os jogadores do Liverpool responderam sobre a final contra o Flamengo Reds penaram para passar pelo Monterrey, pelas semifinais do Mundial. Alisson, Firmino e Mané foram à zona mista e projetaram a aguardada reedição da decisão de 1981 18.12.19 19h17 Quais os próximos desafios de João Fonseca depois da eliminação no Miami Open? Veja calendário 20.03.26 23h57 Alcaraz lembra de massacre para Nadal quando começava para elogiar João Fonseca: 'Ele tem tudo' 20.03.26 23h47