Psicólogo de Maradona se defende em julgamento e chama ex-astro de 'bipolar e narcisista' O profissional garantiu no tribunal que conheceu Maradona apenas nos 29 dias que antecederam sua morte Estadão Conteúdo 30.04.26 19h33 Pouco tempo depois de ter sido acusado de "assassino filho da p..." pela ex-mulher de Maradona, Verónica Ojeda - atacou todos os sete membros da equipe médica julgados pela morte do ex-jogador, em tribunal de San Isidro, nesta quinta-feira -, o psicólogo Carlos Diaz se defendeu atacando a personalidade do ex-astro, a quem acusou de ser "bipolar e narcisista." O profissional garantiu no tribunal que conheceu Maradona apenas nos 29 dias que antecederam sua morte, em 25 de novembro de 2020, aos 60 anos, após um ataque cardíaco, enquanto se recuperava de uma cirurgia realizada duas semanas antes para remoção de um hematoma subdural. Segundo o psicólogo, na ocasião do primeiro encontro, Maradona vivia tomando vinho além de aparecer muitas vezes sonolento ou dormindo. "Fiquei contente que (Maradona) tinha um desejo real de mudança. Expliquei que o que funcionava de verdade era um modelo de abstinência, consumo zero (de bebidas alcoólicas)", começou sua defesa. "Mas, eis a situação: havia um vício, transtorno bipolar e personalidade narcisista. Todas essas são condições crônicas para toda a vida", continuou Carlos Diaz em sua defesa e explicando seu papel nos cuidados com o astro argentino. "Enfatizei o tratamento de abstencionismo. Havia um transtorno bipolar e um narcisismo. Podia colocar um país de joelhos, mas uma taça de álcool podia colocar você de joelhos", afirmou. "Todos queríamos o melhor para Maradona. Eu não busco um tratamento para prejudicar um paciente." Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Maradon julgamento psicólogo Carlos Diaz COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Campeão da Copa Verde 2026 pode ganhar vaga em competição da Conmebol Informação foi confirmada pelo presidente da Federação Goiana de Futebol (FGF), Ronei Freitas. 30.04.26 15h38 destaque Vôlei: Paraense é eleita melhor jogadora de partida no Brasileiro Interclubes Sub-17 Com domínio sobre o bloqueio adversário, a atleta Camila Maneschy foi crucial na disputa contra o Paulistano Barueri pela divisão de Acesso A 30.04.26 15h14 Futebol Plano de Recuperação Judicial do Paysandu propõe corte de 85% nas dívidas e pagamento em até 10 anos Núcleo de Esportes de O Liberal teve acesso ao plano do Papão que foi apresentado à Justiça na semana passada. 30.04.26 12h36 Futebol Adversários na Copa Norte, Paysandu não perde para o Águia de Marabá há cinco jogos Apesar disso, Azulão tem ligeiro favoritismo sobre o Bicola devido a campanha das equipes na primeira fase. 30.04.26 11h34 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Eliminado da Copa Norte, Remo foca na Série A e estabelece meta de pontos antes da pausa do Mundial Time azulino venceu o Galvez, mas se despediu do torneio e mira recuperação no Brasileirão, aponta auxiliar 30.04.26 10h19 futebol Remo e Paysandu ficam de fora do projeto de torcidas para a Copa do Mundo de 2026 Em parceria com a CBF, o Movimento Verde e Amarelo vai reunir membro de vários torcidas organizadas do Brasil para torcerem para a Seleção no Mundial 29.04.26 12h40 Futebol Campeão da Copa Verde 2026 pode ganhar vaga em competição da Conmebol Informação foi confirmada pelo presidente da Federação Goiana de Futebol (FGF), Ronei Freitas. 30.04.26 15h38 Futebol Sem sustos, Paysandu vence o Trem-AP e avança à semifinal da Copa Norte Lucas Cardoso, Kauã Hinkel e Thayllon marcaram os gols do Papão, que fechou a primeira fase na segunda colocação do Grupo A 29.04.26 21h01