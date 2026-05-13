PSG vence Lens e conquista penta consecutivo da Ligue 1 antes de tentar o bi da Champions Estadão Conteúdo 13.05.26 18h18 O Paris Saint-Germain é campeão francês da temporada 2025/26. É o quinto título consecutivo do time na Ligue 1. A conquista foi confirmada nesta quarta-feira, com vitória por 2 a 0 sobre o Lens no Stade Félix-Bollaert, em jogo atrasado da 29ª rodada. Khvicha Kvaratskhelia abriu o placar aos 29 minutos do primeiro tempo. Houve tempo suficiente para uma reação do Lens, ainda que o empate também mantivesse o título dos parisienses. O time de Luis Enrique, porém, segurou o resultado, com boa atuação do goleiro Safonov e chances desperdiçadas do adversário. Em contra-ataque, já aos 48 do segundo tempo, Ibrahim Mbaye matou a partida. Ainda resta uma rodada, a 34ª, para o encerramento do campeonato. Mesmo com a derrota, a torcida do Lens fez uma bonita festa na arquibancada e comemorou a boa campanha do time, que ficará com a segunda posição, por enquanto com 67 pontos, nove atrás do PSG, e classificando-se para a Champions League. A última vaga direta para o torneio europeu será disputada entre Lille (terceiro, com 61), Lyon (quarto, com 60) e Rennes (quinto, com 59). Os times enfrentam, respectivamente, Auxerre, Lens e Olympique de Marselha na última rodada, enquanto o PSG fecha o torneio contra o vizinho Paris FC. Nesta temporada, a Ligue 1 não foi tratada como prioridade pelo PSG, que voltou suas forças para a Champions League, na qual é finalista e decide o título contra o Arsenal, no dia 30, em Budapeste, na Hungria. O título nacional foi confirmado com uma diferença de nove pontos para o vice e pode chegar a 12, caso o PSG vença e o Lens perca seus respectivos últimos jogos. Na sequência do pentacampeonato do time parisiense, é a terceira maior diferença para o segundo colocado. A maior vantagem foi em 2021/22, com 15 pontos acima do Olympique de Marselha (86 a 71), mesmo vice da última temporada, superado em 11 pontos (84 a 65). Em 2023/24, foram nove (76 a 67) sobre o Monaco. A menor diferença foi justamente contra o Lens, mas na temporada 2022/23. Naquela ocasião, o PSG foi campeão com apenas um ponto de vantagem (85 a 84). Para tentar conquistar um título nesta temporada, o Lens tem ainda a Copa da França. A equipe é finalista, junto do Nice. O PSG caiu para o Paris FC logo na segunda rodada. A decisão será dia 22, no Stade de France, em Saint-Denis. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Campeonato Francês Lens Paris Saint-Germain COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Mais esportes Final de semana foi quente em Pacajá com a abertura do Campeonato Paraense de Motocross 2026 Competição reuniu pilotos de várias regiões do Pará e de outros estados. 13.05.26 17h46 Futebol Remo e Bahia terá esquema de segurança com mais de 700 agentes Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (13), às 21h30, no Mangueirão, pela 5ª fase da Copa do Brasil. 13.05.26 17h37 Futebol Remo pede à CBF mudança da partida contra o São Paulo para o Mangueirão Ainda não houve resposta oficial da entidade sobre o pedido. 13.05.26 17h23 Carlos Ferreira Leão em ascensão e Bahia fervendo 13.05.26 14h41 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Com vantagem, Remo decide classificação na Copa do Brasil contra o Bahia Partida, que começa ás 21h30, no Mangueirão, terá transmissão Lance a Lance pelo O Liberal.com e ao vivo na Liberal+. 13.05.26 8h00 Futebol Embalado e líder da Série C, Paysandu tenta reação histórica contra o Vasco na Copa do Brasil Papão encara o Gigante da Colina nesta quarta-feira, em São Januário, precisando reverter desvantagem construída no jogo de ida, em Belém 13.05.26 8h00 JOGOS DE HOJE Vasco x Paysandu: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (13/05) pela Copa do Brasil Vasco e Paysandu jogam pela Copa do Brasil hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 13.05.26 18h00 mma Em entrevista, paraense Larissa Pacheco fala sobre tentativas de voltar ao UFC e revela frustração Lutadora lutou na organização entre 2014 e 2015, mas saiu após duas derrotas e agora tenta retornar 13.05.26 10h36