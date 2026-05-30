PSG vence Arsenal nos pênaltis e é bicampeão da Champions League; veja galeria de fotos Time francês conquistou o bicampeonato europeu em partida disputada contra o Arsenal, que buscou título inédito; brasileiros converteram cobranças O Liberal 30.05.26 16h05 PSG campeão da Champions (Foto de INA FASSBENDER / AFP) O Paris Saint-Germain (PSG) conquistou o título da Champions League de 2026 ao derrotar o Arsenal em uma emocionante final decidida nos pênaltis. O confronto terminou empatado em 1 a 1 no tempo regulamentar e na prorrogação, levando a decisão para as cobranças alternadas. A partida começou com o Arsenal abrindo o placar logo no início do primeiro tempo. Após o gol do time inglês, o PSG obteve um domínio maior da posse de bola. Contudo, a equipe francesa não conseguiu levar perigo à meta adversária. O restante da etapa inicial foi caracterizado pela forte defesa do Arsenal, enquanto o Paris Saint-Germain demonstrou dificuldades para criar lances ofensivos de impacto. Reação do PSG no segundo tempo O segundo tempo seguiu o mesmo panorama da etapa inicial, com o Paris Saint-Germain cercando a área do time inglês em busca do empate. Aos 15 minutos, a arbitragem assinalou um pênalti a favor do PSG. A penalidade máxima foi marcada em cima do jogador Kvaratskhelia. O atacante Dembélé foi para a cobrança e converteu, anotando o gol de empate para a equipe francesa. Com o placar em 1 a 1, a equipe do PSG buscava o seu bicampeonato na competição europeia. Já o Arsenal perseguia o seu primeiro título da Champions League. Decisão nos pênaltis Após o empate persistir na prorrogação, a decisão do título foi para a disputa de pênaltis. Os jogadores brasileiros que atuam pelo Paris Saint-Germain converteram suas cobranças com sucesso. No entanto, o zagueiro Gabriel Magalhães, do Arsenal, perdeu a sua cobrança, consolidando a vitória e o título para o PSG. Veja a galeria de fotos psg campeão Foto de Odd Andersen / AFP Foto de Odd Andersen / AFP Foto de Odd ANDERSEN / AFP Foto: ARMIN DURGUT/ASSOCIATED PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Foto: ARMIN DURGUT/ASSOCIATED PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Foto de Odd ANDERSEN / AFP Foto de Kenzo TRIBOUILLARD / AFP Foto de FRANCK FIFE / AFP Foto de INA FASSBENDER / AFP Foto AFP Foto de Antonin Thuillier / AFP Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave campeão da champions league PSG COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES mais esportes Paraense Deiveson Figueiredo promete 'melhor versão' em luta contra Song Yadong Na luta principal do UFC Macau, paraense quer voltar a vencer para seguir na corrida pelo cinturão 29.05.26 22h00 Futebol Mangueirão terá esquema especial de trânsito e segurança para Remo x São Paulo Expectativa é de público aproximado de 30 mil pessoas. 29.05.26 16h56 Futebol Copa Verde: CBF define datas e locais do duelo entre Paysandu e Anápolis-GO Papão decidirá o título diante da torcida bicolor por ter feito a melhor campanha da competição. 29.05.26 16h14 Futebol Remo tem o segundo ingresso mais caro da Série A e supera gigantes do futebol brasileiro Torcedor azulino paga, em média, R$ 74,17 para assistir o time no estádio em partidas do Brasileirão. 29.05.26 15h08 MAIS LIDAS EM ESPORTES TRATAMENTO MÉDICO Lorrane Oliveira sofre queda feia durante etapa da Copa do Mundo de ginástica e tem trauma cervical De acordo com a Confederação Brasileira de Ginástica, a medalhista olímpica não teve fratura ou lesão grave na coluna 30.05.26 8h58 NÃO DEU Paraense Deiveson Figueiredo é finalizado por Song Yadong com uma guilhotina no UFC Macau, na China Em luta principal do evento, ex-campeão não consegue superar atleta da casa 30.05.26 11h01 SEM MISTÉRIO Carlo Ancelotti confirma escalação do Brasil contra o Panamá e projeta 11 mudanças no amistoso O comandante antecipou que usará o confronto para testar o elenco e realizará uma troca completa na equipe durante o segundo tempo 30.05.26 10h24 Futebol Remo planeja trazer até 5 reforços na janela de transferências de julho; veja especulados Na primeira janela de transferências da temporada, o clube foi o time da Série A que mais contratou jogadores 28.05.26 17h01