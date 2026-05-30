PSG vence Arsenal nos pênaltis e é bicampeão da Champions League; veja galeria de fotos

O Paris Saint-Germain (PSG) conquistou o título da Champions League de 2026 ao derrotar o Arsenal em uma emocionante final decidida nos pênaltis. O confronto terminou empatado em 1 a 1 no tempo regulamentar e na prorrogação, levando a decisão para as cobranças alternadas.

A partida começou com o Arsenal abrindo o placar logo no início do primeiro tempo. Após o gol do time inglês, o PSG obteve um domínio maior da posse de bola. Contudo, a equipe francesa não conseguiu levar perigo à meta adversária.

O restante da etapa inicial foi caracterizado pela forte defesa do Arsenal, enquanto o Paris Saint-Germain demonstrou dificuldades para criar lances ofensivos de impacto.

Reação do PSG no segundo tempo

O segundo tempo seguiu o mesmo panorama da etapa inicial, com o Paris Saint-Germain cercando a área do time inglês em busca do empate. Aos 15 minutos, a arbitragem assinalou um pênalti a favor do PSG.

A penalidade máxima foi marcada em cima do jogador Kvaratskhelia. O atacante Dembélé foi para a cobrança e converteu, anotando o gol de empate para a equipe francesa.

Com o placar em 1 a 1, a equipe do PSG buscava o seu bicampeonato na competição europeia. Já o Arsenal perseguia o seu primeiro título da Champions League.

Decisão nos pênaltis

Após o empate persistir na prorrogação, a decisão do título foi para a disputa de pênaltis. Os jogadores brasileiros que atuam pelo Paris Saint-Germain converteram suas cobranças com sucesso.

No entanto, o zagueiro Gabriel Magalhães, do Arsenal, perdeu a sua cobrança, consolidando a vitória e o título para o PSG.

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