PSG elimina Monaco e está nas oitavas da Champions League; Juventus cai na prorrogação

O Paris Saint-Germain precisou suar mais que o esperado para empatar por 2 a 2 e eliminar o Monaco, nesta quarta-feira, em Paris, para ficar com a vaga nas oitavas de final da Champions League. No primeiro duelo, o PSG havia vencido por 3 a 2.

Com a presença do lateral-direito Achraf Hakimi, que será julgado na França por uma acusação de estupro, o Paris Saint-Germain abusou do toque de bola, deixando a iniciativa para o Monaco, que teve grande chance de abrir o placar, mas Coulibaly chutou por cima, sem goleiro.

Por causa da forte marcação imposta pelo Monaco, o PSG se viu obrigado a somar lançamentos para o ataque, com a intenção de desafogar sua defesa. E quase foi premiado aos 30 minutos, quando o goleiro Kohn saiu jogando errado e bola sobrou para Doué, que mandou por cima do travessão.

O jogo ficou mais equilibrado nos minutos finais da primeira etapa com os times se revezando no ataque. A melhor oportunidade foi do PSG, aos 40 minutos, quando Barcola acertou o travessão de Kohn. Aos 43, Zaïre-Emery experimentou chute colocado e errou por pouco.

Mas o primeiro gol do jogo, aos 45 minutos, foi do Monaco. Após bela troca de passes dentro da área do PSG, Akliouche, aniversariante do dia (24 anos), bateu colocado, sem chance para Safonov.

O início do segundo tempo foi bastante 'pegado', com cada bola sendo disputada com bastante intensidade. Coulibaly exagerou, ao cometer duas faltas, receber dois cartões amarelos e acabar expulso, aos 13 minutos, deixando o Monaco com um jogador a menos em campo. Aos 15, Marquinhos surgiu na pequena área como um centroavante para empatar para o PSG.

O panorama do jogo mudou completamente. O PSG passou a ter um domínio que não tivera em nnenhum momento da partida. O segundo gol não demorou a sair. Kvaratskhelia aproveitou rebote de Kohn ára fazer 2 1 , aos 21 minutos.

O Monaco desistiu da disputa e passou a ver o PSG trocar passes e ficar mais perto do terceiro gol. Hakimi e Doué forçaram Kohn a fazer boas defesas.

Quando todo mundo esperava o final do jogo, Teze empatou para o Monaco, aos 46, e deixou um clima tenso. Por pouco o Monaco não conseguiu a virada no último lance.

OUTROS JOGOS Em Turim, a Juventus precisava reverter diante do Galatasaray o placar de 5 a 2 da Turquia. Fez 1 a 0, aos 37 minutos do primeiro tempo, com Locatelli, cobrando pênalti.

Com um a menos, após a expulsão do zagueiro Kelly no início do segundo tempo, a Juventus conseguiu o segundo gol com Gatti, aos 25 minutos. E tinha mais. Aos 37, McKennie fez o terceiro e deixou o placar agregado empatado por 5 a 5.

A disputa pela vaga nas oitavas foi para a prorrogação e a Juventus seguiu melhor, sempre no ataque, mesmo com um jogador a menos. Mas o Galatarasay passou a tocar mais a bola e também teve chance de vitória.

A Juve deu sinal de cansaço e o Galatasaray aproveitou para aumentar o ritmo e com uma bela jogada de todo o ataque, Osimhen marcou aos 17 do primeiro tempo da prorrogação.

Os últimos 15 minutos foram marcados pelo desespero da Juventus, que se lançou ao ataque de qualquer maneira. O Galatasaray se defendeu e gastar o tempo. Faltando dois minutos, Yilmaz fez o segundo gol turco e definiu a classificação. A torcida italiana aplaudiu a Juventus pelo grande esforço, apesar da eliminação.

Em Bérgamo, na Itália, a Atalanta conquistou uma classificação épica, ao derrotar o Borussia Dortmund por 4 a 1, com gol decisivo de Samardzic, de pênalti, aos 53 minutos do segundo tempo. No jogo de ida, na Alemanha, a vitória foi do Dortmund por 3 a 1.