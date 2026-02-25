Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right

PSG elimina Monaco e está nas oitavas da Champions League; Juventus cai na prorrogação

Estadão Conteúdo

O Paris Saint-Germain precisou suar mais que o esperado para empatar por 2 a 2 e eliminar o Monaco, nesta quarta-feira, em Paris, para ficar com a vaga nas oitavas de final da Champions League. No primeiro duelo, o PSG havia vencido por 3 a 2.

Com a presença do lateral-direito Achraf Hakimi, que será julgado na França por uma acusação de estupro, o Paris Saint-Germain abusou do toque de bola, deixando a iniciativa para o Monaco, que teve grande chance de abrir o placar, mas Coulibaly chutou por cima, sem goleiro.

Por causa da forte marcação imposta pelo Monaco, o PSG se viu obrigado a somar lançamentos para o ataque, com a intenção de desafogar sua defesa. E quase foi premiado aos 30 minutos, quando o goleiro Kohn saiu jogando errado e bola sobrou para Doué, que mandou por cima do travessão.

O jogo ficou mais equilibrado nos minutos finais da primeira etapa com os times se revezando no ataque. A melhor oportunidade foi do PSG, aos 40 minutos, quando Barcola acertou o travessão de Kohn. Aos 43, Zaïre-Emery experimentou chute colocado e errou por pouco.

Mas o primeiro gol do jogo, aos 45 minutos, foi do Monaco. Após bela troca de passes dentro da área do PSG, Akliouche, aniversariante do dia (24 anos), bateu colocado, sem chance para Safonov.

O início do segundo tempo foi bastante 'pegado', com cada bola sendo disputada com bastante intensidade. Coulibaly exagerou, ao cometer duas faltas, receber dois cartões amarelos e acabar expulso, aos 13 minutos, deixando o Monaco com um jogador a menos em campo. Aos 15, Marquinhos surgiu na pequena área como um centroavante para empatar para o PSG.

O panorama do jogo mudou completamente. O PSG passou a ter um domínio que não tivera em nnenhum momento da partida. O segundo gol não demorou a sair. Kvaratskhelia aproveitou rebote de Kohn ára fazer 2 1 , aos 21 minutos.

O Monaco desistiu da disputa e passou a ver o PSG trocar passes e ficar mais perto do terceiro gol. Hakimi e Doué forçaram Kohn a fazer boas defesas.

Quando todo mundo esperava o final do jogo, Teze empatou para o Monaco, aos 46, e deixou um clima tenso. Por pouco o Monaco não conseguiu a virada no último lance.

OUTROS JOGOS Em Turim, a Juventus precisava reverter diante do Galatasaray o placar de 5 a 2 da Turquia. Fez 1 a 0, aos 37 minutos do primeiro tempo, com Locatelli, cobrando pênalti.

Com um a menos, após a expulsão do zagueiro Kelly no início do segundo tempo, a Juventus conseguiu o segundo gol com Gatti, aos 25 minutos. E tinha mais. Aos 37, McKennie fez o terceiro e deixou o placar agregado empatado por 5 a 5.

A disputa pela vaga nas oitavas foi para a prorrogação e a Juventus seguiu melhor, sempre no ataque, mesmo com um jogador a menos. Mas o Galatarasay passou a tocar mais a bola e também teve chance de vitória.

A Juve deu sinal de cansaço e o Galatasaray aproveitou para aumentar o ritmo e com uma bela jogada de todo o ataque, Osimhen marcou aos 17 do primeiro tempo da prorrogação.

Os últimos 15 minutos foram marcados pelo desespero da Juventus, que se lançou ao ataque de qualquer maneira. O Galatasaray se defendeu e gastar o tempo. Faltando dois minutos, Yilmaz fez o segundo gol turco e definiu a classificação. A torcida italiana aplaudiu a Juventus pelo grande esforço, apesar da eliminação.

Em Bérgamo, na Itália, a Atalanta conquistou uma classificação épica, ao derrotar o Borussia Dortmund por 4 a 1, com gol decisivo de Samardzic, de pênalti, aos 53 minutos do segundo tempo. No jogo de ida, na Alemanha, a vitória foi do Dortmund por 3 a 1.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

Champions League

PSG

Juventus
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

O PARÁ NA COPA DO BRASIL

Voa, Japiim! Castanhal vence o Guarani nos pênaltis e se classifica na Copa do Brasil

Castanhal derrotou o Bugre, em casa, e garantiu uma premiação de quase R$1 milhão

25.02.26 18h09

FUTEBOL

Meio-campista do Paysandu sobre o Re-Pa: 'favoritismo deixamos para ao lado de lá'

Caio Mello deve fazer a sua estreia no clássico Re-Pa

25.02.26 17h59

FUTEBOL

Casa cheia! Remo solta nova parcial de vendas de ingressos para o jogo contra o Internacional

Único representante do Norte na Série A, Remo recebe o Inter de olho na primeira vitória na elite do futebol brasileiro

25.02.26 15h40

futebol

Tuna Luso perde de virada e é eliminada da Copa do Brasil sub-17

Águia Guerreira não conseguiu administrar o resultado e foi eliminada do torneio

25.02.26 12h23

MAIS LIDAS EM ESPORTES

FUTEBOL

Marcos Braz está próximo de assumir o departamento de futebol de time da Série C

Braz deixou o Remo antes da estreia da Série A e segue sem clube no mercado

24.02.26 17h08

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (25/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Série A saudita, Campeonato Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil e Champions League movimentam o futebol nesta quarta-feira

25.02.26 7h00

futebol

Sem Diego Hernández, Remo divulga lista de relacionados para duelo contra o Internacional; confira

Clube azulino encara o Colorado nesta quarta-feira (25), no Mangueirão

25.02.26 9h35

futebol

Diego Hernández está fora do jogo contra o Internacional; saiba o porquê!

Jogador teve um trauma no joelho e está em tratamento no departamento médico

25.02.26 10h56

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda