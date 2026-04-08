PSG comprova favoritismo diante do Liverpool e dá grande passo à semifinal da Champions O duelo de volta acontece na próxima terça-feira, em Anfield Estadão Conteúdo 08.04.26 18h07 Às 16h, Brighton e Liverpool jogam pela Premier League (X/ @LFC) Atual campeão, o Paris Saint-Germain fez valer o mando de campo e abriu boa vantagem no confronto de ida das quartas de final da Champions League ao superar o Liverpool, no Parque dos Príncipes, por 2 a 0, nesta quarta-feira. Doué, logo no começo, e Kvaratskhelia, na etapa final, anotaram os gols da partida, na qual a vantagem poderia ser ainda maior pelas grandes oportunidades desperdiçadas. O duelo de volta acontece na próxima terça-feira, em Anfield, onde as equipes também definiram vaga em 2025. Na ocasião, os franceses descontaram o 1 a 0 sofrido em casa e viram o italiano Donnarumma brilhar nos pênaltis, defendendo as batidas de Darwin Núñez e Curtis Jones. Desta vez, jogarão podendo até perder por um gol de diferença. Naquele mata-mata válido pelas oitavas de final, os times protagonizaram dois grandes jogos, com os visitantes levando a melhor por 1 a 0. A definição ocorreu nos pênaltis após prorrogação sem gols, em Anfield, e os franceses se deram bem, com 4 a 1, ganhando embalo para a inédita conquista. O reencontro em Paris, nesta quarta-feira, veio com sentimentos distintos. O PSG empolgado por quatro triunfos seguidos, sendo um massacre diante do Chelsea nas oitavas de final, com 8 a 2 no agregado. Já o Liverpool, em crise, tinha de dar a volta por cima, pois perdeu seus dois últimos jogos, no sábado apanhando por 4 a 0 do Manchester City na queda nas quartas da Copa da Inglaterra. Mandante, o PSG queria levar um bom resultado para a Inglaterra e as transições rápidas, pelas beiradas, era a tática por um importante triunfo. Diante de um fechado oponente, desfalcado do goleiro brasileiro Alisson, machucado, mas com a volta de Salah (ficou na reserva), a paciência se fazia necessário. Mas, a equipe francesa tinha pressa e saiu ao ataque desde o apito inicial, chegando sempre com perigo, porém com dificuldades em finalizar na meta de Mamardashvili. A primeira batida no alvo, aos 10 minutos, abriu o marcador. Doué contou com desvio em Gravenberch para encobrir o goleiro georgiano. O dilema da equipe de Arne Slot após o gol cedo era abandonar o esquema defensivo em busca da igualdade ou manter-se precavido evitando uma derrota maior. As idas ao ataque do Liverpool eram tímidas, na base de cruzamentos para o goleador Ekitike ou em tabelas pelo meio, sempre sem dar espaços atrás. O PSG sufocante dos minutos iniciais se transformou em equipe de contragolpes em alta velocidade. Mas, sem encaixar o lance preciso. Doué até teve chance de ampliar, parando em defesa com os pés de um arrojado Mamardashvili, que também espalmou a batida de Kvaratskhelia desviada na defesa. João Neves, livre, ainda mandou para fora em chute torto. O Liverpool se portava bem na defesa e repetia a coragem de 2025 no Parque dos Príncipes, apesar da falta de pontaria no toque final. Frimpong apareceu de frente para Safonov e errou o alvo. O PSG voltou do descanso com mais velocidade e facilmente criando chances. Melhor do mundo, Dembelé recebeu livre dentro da área e mandou a oportunidade de ouro pelo alto. Envergonhado com o erro bisonho, escondeu o rosto com as mãos. Ciente que a vantagem mínima não era suficiente, o PSG aumentou a pressão e ampliou com sua estrela, Kvaratskhelia aproveitando lindo passe de João Neves entre os defensores. Logo depois, o árbitro anotou pênalti de Konaté em Zaire-Emery, mas mudou sua anotação após consulta ao VAR. Empurrado pela torcida, o PSG não se acomodou em campo e fez minutos finais em alta intensidade. Dembélé carimbou a trave após tabela com Lee Kang-in, enquanto Nuno Mendes recebeu de Kvaratskhelia e tropeçou na bola dentro da área em outra chance boa desperdiçada. No fim, apesar da festa francesa pelo triunfo, o sentimento era de que o resultado poderia ser mais largo. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Champions League Paris Saint-Germain LIverpool COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Vasco em Belém: veja horário da chegada do time carioca e onde ficará hospedado Equipe comandada pelo técnico Renato Gaúcho priorizou o jogo contra o Remo e vem com time completo 08.04.26 20h24 Futebol Adversário do Paysandu, Nacional possui no elenco jogadores ex-Leão e do Papão; veja a lista Nacional-AM recebe o Papão e possui um elenco recheado de atletas que jogaram no futebol paraense 08.04.26 15h56 futebol Remo investe em tecnologia e adquire equipamento Kineo para potencializar desempenho dos atletas Clube também adquiriu sistema de GPS para monitorar desempenho em tempo real 08.04.26 13h57 futebol Com 'casadinha', Paysandu inicia venda de ingressos para jogos da Série C na Curuzu Papão terá dois jogos seguidos em casa no campeonato, contra o Brusque-SC e Barra-SC 08.04.26 11h57 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (08/04), horários das partidas e onde assistir ao vivo Liga dos Campeões, Libertadores, Copa Sudamericana, Campeonato Saudita, Copa Centro-Oeste, Copa Norte e Copa Nordeste movimentam o futebol nesta quarta-feira 08.04.26 7h00 Futebol Adversário do Paysandu, Nacional possui no elenco jogadores ex-Leão e do Papão; veja a lista Nacional-AM recebe o Papão e possui um elenco recheado de atletas que jogaram no futebol paraense 08.04.26 15h56 futebol e redes Paysandu ultrapassa o Remo no ranking digital dos clubes brasileiros, confira Time bicolor superou o Leão Azul e soma o maior número de seguidores nas redes sociais, conforme o levantamento de março do IBOPE Repucom 08.04.26 10h44 É HOJE! Com time alternativo, Remo encara o Amazonas para continuar vivo na Copa Norte Com apenas um ponto e risco real de eliminação precoce, Leão precisa vencer em casa para seguir com chances no Grupo B 08.04.26 8h00