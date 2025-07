Próximos desafios de João Fonseca após queda prematura no Canadá

João Fonseca já mira os próximos compromissos da temporada após a eliminação precoce na primeira rodada do Masters 1000 de Toronto, em que perdeu para o australiano Tristan Schoolkate por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/5) e 6/4.

O brasileiro voltará às quadras no Masters 1000 de Cincinnati, que será disputado entre os dias 7 e 18 de agosto. O torneio, realizado em quadra dura, reúne os principais nomes do circuito, incluindo Jannik Sinner - atual campeão e número 1 do mundo -, Carlos Alcaraz, Novak Djokovic e Alexander Zverev.

Na sequência, o tenista disputará o US Open, último Grand Slam do ano, marcado para o período entre 24 de agosto e 7 de setembro, em Nova York. Jogado em piso duro, o torneio também tem Sinner como o último a levar o título. Esta será a segunda vez que Fonseca participará do US Open na categoria profissional. Em 2024, ele parou na última rodada do qualifying, após ser derrotado pelo norte-americano Eliot Spizzirri por 2 sets a 1.

Em setembro, Fonseca fará sua estreia na Laver Cup, competição por equipes que acontece entre os dias 19 e 21, em São Francisco. A competição coloca frente a frente o Time Europa e o Time Mundo, cada um com seis jogadores. Fonseca integrará o Time Mundo, ao lado de nomes como Ben Shelton, Taylor Fritz e Tommy Paul, sob a liderança do capitão Andre Agassi. No Time Europa, já estão confirmados os tenistas Carlos Alcaraz, Alexander Zverev e Holger Rune.

Atualmente, João Fonseca ocupa a 49ª posição no ranking da ATP. No entanto, com a eliminação em Toronto, ele deve perder posições na próxima atualização do ranking. Pela participação no torneio canadense, o brasileiro faturou US$ 23.760, cerca de R$ 132 mil.