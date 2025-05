Projeto oferece saúde e qualidade de vida aos frequentadores das praças de Castanhal

As praças públicas desempenham um papel fundamental na promoção da saúde, bem estar e convivência entre as pessoas. Quando esses espaços são utilizados para a realização de atividades físicas, eles se tornam verdadeiros centros de transformação social e saúde coletiva.

Criado em 2007, o Projeto Corpo Saudável vem atraindo cada vez mais adeptos da vida saudável nas praças de Castanhal. De segunda a sexta, sempre no começo da manhã e ao final da tarde são oferecidas as atividades de ginástica aeróbica e localizada, treino funcional, alongamento, corrida orientada, e ritmos em diversos espaços públicos do município. A promoção do projeto é da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Semel). Como explica o coordenador do Corpo Saudável, Neto Dantas.

“Programa foi criado com base em estudos e vem proporcionar aos cidadãos Castanhalenses a prática regular de Exercícios físicos gratuito, avaliação física e orientação, proporcionando aos praticantes diferentes modalidades de exercícios físicos, contribuindo para a prevenção e controle de doenças, adoção de hábitos saudáveis, consequentemente melhora nos aspectos físicos, emocionais e qualidade de vida dos praticantes, além de entretenimento e lazer”, disse.

Dona Benedita Silva de Oliveira, de 60 anos, iniciou no projeto na praça do Cristo Redentor há pouco mais de dois meses. Ela conta que dançar é a sua maior paixão e por isso a atividade que mais gosta de participar é da aula de ritmos.

“Dançar é vida. Movimentar o corpo com as aulas de ritmos tem me feito muito bem porque é uma das coisas que eu mais amo fazer. Se não fosse essa aula eu acho que eu não estaria aqui. Aos poucos eu estou começando a gostar de fazer a aula do funcional. Os professores são atenciosos e divertidos”, observou a dona de casa.

Polos

O projeto é desenvolvido nos polos: praça do Estrela, vila do Apeú, praça do Cristo Redentor, praça dos bairros do Titanlandia, Milagre, Imperador, Suadade, Propira, Parque dos Castanhais, Cariri, Fonte Boa e nas agrovilas da Calúcia, Iracema, Santa Terezinha e taqui.

Benefícios

A atividade física ajuda na prevenção de doenças crônicas como hipertensão, diabetes e problemas cardiovasculares, além de promover o controle do peso e o fortalecimento muscular.

As atividades coletivas podem ser uma forma divertida de socializar, praticar atividades físicas e aprender novas coisas.

“Ainda tem a companhia das minhas amigas que fiz aqui no grupo da dança. É mais um dos motivos para eu não faltar”, contou dona Benedita.

“Ofertamos aos usuários dos espaços públicos das praças e ginásios a prática de exercícios físicos orientados por profissionais competentes e de forma direcionada ao públicos específicos e de acordo com as faixas etária. Sempre primando pela equidade, levando em consideração o interesse inicial de participação, as capacidades físicas das pessoas que procuram o projeto. Com isso oferecemos a melhora na qualidade de vida por meio da prática regular de exercícios e atividades de lazer”, explicou Neto Dantas.

“Em breve estaremos realizando avaliação física e nutricional”, acrescentou.

Serviço:

Horários: nas praças do Cristo Redentor e do Estrela o projeto funciona às segundas, quartas e sextas, às 6h da manhã e às 18h.

Nos demais polos as aulas ocorrem de segunda a sexta, ás 17h.

Inscrição: para se inscrever basta ir direto no polo mais próximo e conversar com o professor.