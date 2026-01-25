Capa Jornal Amazônia
Presidente do Flamengo mostra otimismo com acerto por Paquetá: 'Estamos próximos'

Estadão Conteúdo

O Flamengo está otimista em contratar Lucas Paquetá, do West Ham. O presidente do clube carioca, Luiz Eduardo Baptista, o Bap, falou sobre o andamento das negociações. De acordo com o site "Ge", o Flamengo ofereceu R$ 255,9 milhões fixos pelo atleta, sem bônus por metas. A proposta teria agradado ao clube inglês.

"O que eu posso dizer é que nós estamos próximos. A diferença é a forma de pagamento que vai fazer. Chegamos a um acordo em relação a vários aspectos que eu julgo mais importantes. Interessante que eu tenho muito orgulho de dizer que o Flamengo tem palavra, cumpre com absolutamente tudo que ele combina", disse Bap, em entrevista à "TNT Sports".

"Agora estamos diante de uma situação entre o torcedor, que fica dividido entre querer fechar rápido, e o presidente, que tem responsabilidade com a instituição e com a nação, de não me comprometer com aquilo que a gente não vai poder cumprir. Como o Flamengo tem por hábito cumprir com todas as obrigações, estamos tentando colocar isso na mesa. É melhor ter certeza que vamos conseguir pagar e o West Ham receber. Esse é o estágio que estamos agora", detalhou.

O Flamengo gostaria de fazer o pagamento por Lucas Paquetá de forma parcelada em três anos. Porém, o clube inglês deseja receber em um ano e meio.

O jogador quer voltar ao Flamengo, clube que o revelou para o futebol, e ficou de fora das três últimas partidas do West Ham, que briga contra o rebaixamento na Premier League. Os clubes continuarão conversando nos próximos dias. Existe a expectativa que as partes flexibilizem as pedidas para que o negócio seja concretizado em breve.

