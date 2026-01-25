Presidente do Flamengo mostra otimismo com acerto por Paquetá: 'Estamos próximos' Estadão Conteúdo 25.01.26 16h13 O Flamengo está otimista em contratar Lucas Paquetá, do West Ham. O presidente do clube carioca, Luiz Eduardo Baptista, o Bap, falou sobre o andamento das negociações. De acordo com o site "Ge", o Flamengo ofereceu R$ 255,9 milhões fixos pelo atleta, sem bônus por metas. A proposta teria agradado ao clube inglês. "O que eu posso dizer é que nós estamos próximos. A diferença é a forma de pagamento que vai fazer. Chegamos a um acordo em relação a vários aspectos que eu julgo mais importantes. Interessante que eu tenho muito orgulho de dizer que o Flamengo tem palavra, cumpre com absolutamente tudo que ele combina", disse Bap, em entrevista à "TNT Sports". "Agora estamos diante de uma situação entre o torcedor, que fica dividido entre querer fechar rápido, e o presidente, que tem responsabilidade com a instituição e com a nação, de não me comprometer com aquilo que a gente não vai poder cumprir. Como o Flamengo tem por hábito cumprir com todas as obrigações, estamos tentando colocar isso na mesa. É melhor ter certeza que vamos conseguir pagar e o West Ham receber. Esse é o estágio que estamos agora", detalhou. O Flamengo gostaria de fazer o pagamento por Lucas Paquetá de forma parcelada em três anos. Porém, o clube inglês deseja receber em um ano e meio. O jogador quer voltar ao Flamengo, clube que o revelou para o futebol, e ficou de fora das três últimas partidas do West Ham, que briga contra o rebaixamento na Premier League. Os clubes continuarão conversando nos próximos dias. Existe a expectativa que as partes flexibilizem as pedidas para que o negócio seja concretizado em breve. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Flamengo West Ham Lucas Paquetá COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES futebol Mais um! Remo anuncia meia ex-Botafogo e Fortaleza para a temporada de 2026 Jogador já está em Belém e treina com o elenco azulino, segundo o clube 25.01.26 15h53 FUTEBOL Atacante do Remo vive a expectativa da Série A e elogia técnico Osorio: 'muito detalhista e intenso' Eduardo Melo fez o gol do título do Remo na Supercopa Grão Pará e quer se firmar na equipe azulina em 2026 25.01.26 8h00 MMA Deiveson Figueiredo 'comemora' 14 anos de carreira em luta contra russo no UFC Lutador tem 38 anos e busca o segundo cinturão na organização 24.01.26 9h00 Futebol Conheça as equipes participantes do Parazão 2026 Núcleo de Esportes de O Liberal listou os clubes participantes e trouxe detalhes da preparação de cada um. 23.01.26 18h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES É HOJE! Paysandu estreia contra o São Raimundo em jogo que marca o reencontro com a torcida na Curuzu Após ano de 2025 desastroso, Papão se reformulou e passou a apostar mais nos atletas da base. Jogo começa às 17h. 25.01.26 7h00 FUTEBOL Atacante do Remo vive a expectativa da Série A e elogia técnico Osorio: 'muito detalhista e intenso' Eduardo Melo fez o gol do título do Remo na Supercopa Grão Pará e quer se firmar na equipe azulina em 2026 25.01.26 8h00 Futebol Dois jogos no interior movimentam o primeiro domingo do Campeonato Paraense No Parque do Bacurau, o Cametá recebe o Castanhal; Em Marabá, o Águia encara o Santa Rosa 25.01.26 8h00 FECHADO Marcos Braz confirma 'camisa 10' uruguaio no Remo e aumenta o mistério Executivo revela que reforço já está fechado, mas evita citar o nome e reforça discurso do clube sobre pedido direto de Osorio 24.01.26 15h24