Presidente do Barcelona se revolta com lesão de Raphinha na seleção: 'Uma vergonha' Laporta também criticou o calendário de jogos da Fifa Estadão Conteúdo 02.04.26 9h42 O presidente do Barcelona, Joan Laporta, demonstrou indignação com a lesão de Raphinha no amistoso da seleção brasileira contra a França, em 26 de março. O meia-atacante tem um problema muscular no bíceps femoral da coxa direita e deve ficar afastado por aproximadamente cinco semanas. "A lesão de Raphinha é uma vergonha. A Fifa deve rever o seu calendário tendo em conta que estes jogadores atuam em grandes clubes. É um jogo amistoso (Brasil e França), e um dos melhores jogadores da equipe se machuca. Claro que é chato", disse Laporta, ao portal francês Mon Sport. Laporta também criticou o calendário de jogos da Fifa. "Não se pode culpar os jogadores. Eles são profissionais e dão tudo de si pelo seu país. O problema é a agenda lotada, justamente na época da temporada em que estamos jogando por tudo. É irritante." De acordo com o cronograma de recuperação, Raphinha deve retornar aos gramados somente no início de maio. Assim, o brasileiro irá desfalcar o Barcelona nos duelos das quartas de final da Champions League contra o Atlético de Madrid, que acontecem nos dias 8 e 14 de abril. O time catalão também lidera em La Liga e não poderá contar com o Brasileiro em pelo menos quatro partidas do Campeonato Espanhol. Faltando somente nove rodadas para o fim da competição, o Barcelona tem quatro pontos à frente do rival Real Madrid (73 a 69). A lesão de Raphinha não deve ser preocupação para Carlo Ancelotti na Copa do Mundo. A expectativa é de que o jogador já esteja à disposição para o amistoso contra o Panamá, em 31 de maio, e Egito, em 6 de junho, nos últimos compromissos da seleção antes do Mundial. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Barcelona Raphinha COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Técnico do Paysandu avalia estreia na Série C e elogia atacante: 'é merecimento' Papão venceu o Volta Redonda teve como destaque o atacante Juninho, autor do gol na sua estreia 06.04.26 0h02 Demanda! Paysandu prorroga promoção de ingressos para jogo contra o Vasco na Copa do Brasil; confira Clube bicolor recebeu muita procura em pouco tempo e decidiu estender o valor promocional até a próxima semana 05.04.26 18h16 futebol feminino Remo supera o Paraíso-TO e conquista primeira vitória no Brasileiro Feminino A3 Equipe azulina assumiu a segunda posição do grupo A6 e segue viva na briga por uma vaga na segunda fase da disputa 05.04.26 17h16 futebol Em casa, Águia de Marabá cede empate na estreia da Série D de 2026 Azulão saiu na frente, mas não segurou o resultado e o Trem-AP empatou a partida no segundo tempo 05.04.26 16h52 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Técnico do Paysandu avalia estreia na Série C e elogia atacante: 'é merecimento' Papão venceu o Volta Redonda teve como destaque o atacante Juninho, autor do gol na sua estreia 06.04.26 0h02 Grêmio não aproveita expulsão de rival e empata sem gols com o Remo no Brasileirão 05.04.26 23h32 São Bernardo surpreende o Botafogo-SP e vence de virada em Ribeirão Preto pela Série B 05.04.26 23h42 está fora! Dorival Júnior não resiste à nova derrota e é demitido do Corinthians Ao todo, Dorival comandou o Corinthians por 63 jogos 05.04.26 23h07