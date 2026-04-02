Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Presidente do Barcelona se revolta com lesão de Raphinha na seleção: 'Uma vergonha'

Laporta também criticou o calendário de jogos da Fifa

Estadão Conteúdo

O presidente do Barcelona, Joan Laporta, demonstrou indignação com a lesão de Raphinha no amistoso da seleção brasileira contra a França, em 26 de março. O meia-atacante tem um problema muscular no bíceps femoral da coxa direita e deve ficar afastado por aproximadamente cinco semanas.

"A lesão de Raphinha é uma vergonha. A Fifa deve rever o seu calendário tendo em conta que estes jogadores atuam em grandes clubes. É um jogo amistoso (Brasil e França), e um dos melhores jogadores da equipe se machuca. Claro que é chato", disse Laporta, ao portal francês Mon Sport.

Laporta também criticou o calendário de jogos da Fifa. "Não se pode culpar os jogadores. Eles são profissionais e dão tudo de si pelo seu país. O problema é a agenda lotada, justamente na época da temporada em que estamos jogando por tudo. É irritante."

De acordo com o cronograma de recuperação, Raphinha deve retornar aos gramados somente no início de maio. Assim, o brasileiro irá desfalcar o Barcelona nos duelos das quartas de final da Champions League contra o Atlético de Madrid, que acontecem nos dias 8 e 14 de abril.

O time catalão também lidera em La Liga e não poderá contar com o Brasileiro em pelo menos quatro partidas do Campeonato Espanhol. Faltando somente nove rodadas para o fim da competição, o Barcelona tem quatro pontos à frente do rival Real Madrid (73 a 69).

A lesão de Raphinha não deve ser preocupação para Carlo Ancelotti na Copa do Mundo. A expectativa é de que o jogador já esteja à disposição para o amistoso contra o Panamá, em 31 de maio, e Egito, em 6 de junho, nos últimos compromissos da seleção antes do Mundial.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

Barcelona

Raphinha
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

FUTEBOL

Técnico do Paysandu avalia estreia na Série C e elogia atacante: 'é merecimento'

Papão venceu o Volta Redonda teve como destaque o atacante Juninho, autor do gol na sua estreia 

06.04.26 0h02

Demanda!

Paysandu prorroga promoção de ingressos para jogo contra o Vasco na Copa do Brasil; confira

Clube bicolor recebeu muita procura em pouco tempo e decidiu estender o valor promocional até a próxima semana

05.04.26 18h16

futebol feminino

Remo supera o Paraíso-TO e conquista primeira vitória no Brasileiro Feminino A3

Equipe azulina assumiu a segunda posição do grupo A6 e segue viva na briga por uma vaga na segunda fase da disputa

05.04.26 17h16

futebol

Em casa, Águia de Marabá cede empate na estreia da Série D de 2026

Azulão saiu na frente, mas não segurou o resultado e o Trem-AP empatou a partida no segundo tempo

05.04.26 16h52

MAIS LIDAS EM ESPORTES

FUTEBOL

Técnico do Paysandu avalia estreia na Série C e elogia atacante: 'é merecimento'

Papão venceu o Volta Redonda teve como destaque o atacante Juninho, autor do gol na sua estreia 

06.04.26 0h02

Grêmio não aproveita expulsão de rival e empata sem gols com o Remo no Brasileirão

05.04.26 23h32

São Bernardo surpreende o Botafogo-SP e vence de virada em Ribeirão Preto pela Série B

05.04.26 23h42

está fora!

Dorival Júnior não resiste à nova derrota e é demitido do Corinthians

Ao todo, Dorival comandou o Corinthians por 63 jogos

05.04.26 23h07

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda