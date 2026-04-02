Presidente do Barcelona se revolta com lesão de Raphinha na seleção: 'Uma vergonha'

O presidente do Barcelona, Joan Laporta, demonstrou indignação com a lesão de Raphinha no amistoso da seleção brasileira contra a França, em 26 de março. O meia-atacante tem um problema muscular no bíceps femoral da coxa direita e deve ficar afastado por aproximadamente cinco semanas.

"A lesão de Raphinha é uma vergonha. A Fifa deve rever o seu calendário tendo em conta que estes jogadores atuam em grandes clubes. É um jogo amistoso (Brasil e França), e um dos melhores jogadores da equipe se machuca. Claro que é chato", disse Laporta, ao portal francês Mon Sport.

Laporta também criticou o calendário de jogos da Fifa. "Não se pode culpar os jogadores. Eles são profissionais e dão tudo de si pelo seu país. O problema é a agenda lotada, justamente na época da temporada em que estamos jogando por tudo. É irritante."

De acordo com o cronograma de recuperação, Raphinha deve retornar aos gramados somente no início de maio. Assim, o brasileiro irá desfalcar o Barcelona nos duelos das quartas de final da Champions League contra o Atlético de Madrid, que acontecem nos dias 8 e 14 de abril.

O time catalão também lidera em La Liga e não poderá contar com o Brasileiro em pelo menos quatro partidas do Campeonato Espanhol. Faltando somente nove rodadas para o fim da competição, o Barcelona tem quatro pontos à frente do rival Real Madrid (73 a 69).

A lesão de Raphinha não deve ser preocupação para Carlo Ancelotti na Copa do Mundo. A expectativa é de que o jogador já esteja à disposição para o amistoso contra o Panamá, em 31 de maio, e Egito, em 6 de junho, nos últimos compromissos da seleção antes do Mundial.