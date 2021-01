Presidente do Atlético-MG é diagnosticado com covid-19

O presidente do Atlético-MG, Sérgio Coelho, testou positivo para a Covid-19. O dirigente já iniciou o isolamento em sua casa, está sem sintomas, e passa bem. A informação foi noticiada pela Rádio Itatiaia e confirmada pelo L!.

Coelho não estava com o grupo do Galo que foi para Bragança Paulista, onde enfrentou o Red Bull Bragantino, pois sua esposa havia testado positivo para a doença.

Além do mandatário, outros integrantes da administração do clube também foram contaminados pelo coronavírus. Pedro Tavares (assessor de Sérgio Coelho), Plínio Signorini (CEO), Nina Abreu (coordenadora do time feminino), Rodrigo Messano (diretor de administração e controle) e Leandro Figueiredo (diretor de negócios) testaram positivo para a Covid-19.

Sérgio Coelho segue despachando e assinando os documentos do clube em sua casa.

Em novembro, o clube passou por um surto da doença entre os jogadores e profissionais que lidam com o futebol no dia a dia. Cerca de 26 pessoas, incluindo toda a comissão técnica pegaram Covid-19, com todos curados e voltando às atividades normalmente.