Presidente do Atlético-GO faz comentário machista contra jornalista, que rebate: 'Não vou aceitar'

O presidente do Atlético-GO, Adson Batista, fez comentários machistas contra a repórter Nathália Freitas, do Sport TV, durante uma coletiva na última quarta-feira (29). O dirigente do Dragão estava insatisfeito com a atuação da equipe diante do Goianésia-GO, em partida válida pelo Campeonato Goiano, e atacou a jornalista enquanto respondia a uma pergunta da profissional.

Em um vídeo que viralizou nas redes sociais, é possível ver que o presidente atleticano está visivelmente chateado com seu elenco. A repórter questiona Batista sobre negociações envolvendo o meia Shaylon. O dirigente afirmou que não falaria sobre um atleta específico e questiona a jornalista se ela achava que algum jogador teria jogado bem no duelo contra o Goianésia. Nathália citou o atacante Alejo Cruz, mas Adson discordou e disparou:

"Não, ele errou também. Ele teve uns chutes, mas ele ainda pode render muito mais. Acho que você achou ele 'bonitinho' só isso."

Imediatamente, a repórter rebateu o comentário de Batista: "Ai, eu não vou aceitar porque sou profissional e acho que você fez essa brincadeira porque eu sou mulher e isso acaba afetando o meu profissionalismo."

Após a resposta, Adson disse que não teve a intenção de ofender, mas Nathália ressaltou que o comentário foi errôneo, principalmente por ela ser a única repórter mulher no ambiente. O dirigente pediu desculpas e disse que não queria "barraco" nem "vitimização". A jornalista rebateu novamente a fala do cartola e, após a discussão, a profissional se retirou da coletiva.

Por meio das redes sociais, Nathália agradeceu o apoio que recebeu do público. "Passando para agradecer o carinho e as milhares de mensagens de apoio que recebi. Não consigo agradecer todo mundo individualmente neste momento e nem falar sobre o que aconteceu agora. Assim que for possível, farei. Obrigada!", escreveu Nathália.

O presidente do Dragão soltou um comunicado e pediu desculpas à jornalista. O dirigente afirmou que entende que "em situações como essa, o humor pode ser mal interpretado". Batista ainda disse lamentar "se a brincadeira a fez sentir desconfortável".

"Nathália, gostaria de expressar minhas desculpas pelo comentário feito durante a entrevista de hoje. Em nenhum momento minha intenção foi ofender ou desrespeitar você, que considero uma profissional de muito bom nível. Entendo que, em situações como essa, o humor pode ser mal interpretado, e lamento profundamente se a brincadeira a fez se sentir desconfortável. Tenho contato profissional com você há quase 10 anos. Sempre tive grande respeito pelo seu trabalho e pela pessoa que você é! Quero que saiba que a intenção nunca foi de causar qualquer tipo de constrangimento, mesmo porque a minha postura não foi de te ofender ou diminuir. Repito que jamais tive a intenção de diminuir a sua reputação", declarou Adson.