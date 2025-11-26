Presidente da CBF condena discurso de Abel sobre arbitragem: 'Quando favorece, ninguém fala'

O discurso de protesto contra a arbitragem utilizado pelo técnico Abel Ferreira após a derrota do Palmeiras para o Grêmio por 3 a 2, pelo Campeonato Brasileiro, teve resposta por parte de Samir Xaud, presidente da CBF, que participou do evento da CBF Summit nesta quarta-feira, em São Paulo.

O mandatário da entidade que comanda o futebol nacional foi questionado sobre o posicionamento do treinador palmeirense e classificou a polêmica como "muito natural".

"A gente vê em cada rodada que as falas mudam, as opiniões mudam. Quando há um erro que favorece a equipe ninguém fala. Mas quando há um erro que desfavorece é falado. Para mim é muito natural, acho que os erros acontecem, mas a gente está trabalhando para melhorar o futebol e a nossa arbitragem", afirmou.

O tom das reclamações de Abel tiveram um jogo específico como foco: o clássico em que o time palmeirense venceu o São Paulo, no dia 5 de outubro, por 3 a 2, após estar perdendo a partida por 2 a 0. Neste confronto, o são-paulino Tapia foi derrubado por Allan na grande área do Palmeiras, mas o juiz Ramon Abatti Abel mandou o lance seguir respaldado pelo VAR.

Por conta da polêmica e da não marcação do pênalti, o árbitro levou uma suspensão de quase um mês, e na semana passada, foi punido com 40 dias de gancho pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva.

Segundo Abel Ferreira "muita coisa mudou" desde o clássico. "Se o pênalti fosse marcado, o jogo tinha ficado 3 a 3 ou 4 a 3. Depois deste pênalti muita coisa mudou. O árbitro desta competição ficou pendurado, será que outros árbitros não ficaram com medo?", discursou.

De potencial candidato ao título, o Palmeiras chega nesta reta final com apenas 2,9% de chances de dar a volta olímpica. Sem vencer nos últimos cinco jogos do Brasileirão, o conjunto paulista soma 70 pontos, cinco a menos que o líder Flamengo, restando duas rodadas para o fim da competição.