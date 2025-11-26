Presidente da CBF condena discurso de Abel sobre arbitragem: 'Quando favorece, ninguém fala' O mandatário da entidade que comanda o futebol nacional foi questionado sobre o posicionamento do treinador palmeirense e classificou a polêmica como "muito natural". Estadão Conteúdo 26.11.25 14h47 Samir Xaud (Rafael Ribeiro/CBF) O discurso de protesto contra a arbitragem utilizado pelo técnico Abel Ferreira após a derrota do Palmeiras para o Grêmio por 3 a 2, pelo Campeonato Brasileiro, teve resposta por parte de Samir Xaud, presidente da CBF, que participou do evento da CBF Summit nesta quarta-feira, em São Paulo. O mandatário da entidade que comanda o futebol nacional foi questionado sobre o posicionamento do treinador palmeirense e classificou a polêmica como "muito natural". "A gente vê em cada rodada que as falas mudam, as opiniões mudam. Quando há um erro que favorece a equipe ninguém fala. Mas quando há um erro que desfavorece é falado. Para mim é muito natural, acho que os erros acontecem, mas a gente está trabalhando para melhorar o futebol e a nossa arbitragem", afirmou. O tom das reclamações de Abel tiveram um jogo específico como foco: o clássico em que o time palmeirense venceu o São Paulo, no dia 5 de outubro, por 3 a 2, após estar perdendo a partida por 2 a 0. Neste confronto, o são-paulino Tapia foi derrubado por Allan na grande área do Palmeiras, mas o juiz Ramon Abatti Abel mandou o lance seguir respaldado pelo VAR. Por conta da polêmica e da não marcação do pênalti, o árbitro levou uma suspensão de quase um mês, e na semana passada, foi punido com 40 dias de gancho pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Segundo Abel Ferreira "muita coisa mudou" desde o clássico. "Se o pênalti fosse marcado, o jogo tinha ficado 3 a 3 ou 4 a 3. Depois deste pênalti muita coisa mudou. O árbitro desta competição ficou pendurado, será que outros árbitros não ficaram com medo?", discursou. De potencial candidato ao título, o Palmeiras chega nesta reta final com apenas 2,9% de chances de dar a volta olímpica. Sem vencer nos últimos cinco jogos do Brasileirão, o conjunto paulista soma 70 pontos, cinco a menos que o líder Flamengo, restando duas rodadas para o fim da competição. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol CBF Xaud arbitragem Abel COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES POLÊMICA Leo Dias promete não expor traições de jogadores se Flamengo vencer Libertadores Portal de celebridades se compromete a não publicar detalhes de 'festinhas' caso o time carioca seja campeão 27.11.25 15h11 futebol Novo gerente de futebol do Paysandu, Vandick Lima é apresentado e projeta reconstrução para 2026 Ex-presidente foi apresentado no novo cargo na última quarta-feira (26) 27.11.25 12h57 Futebol Extremismo: torcedores de Flamengo e Palmeiras apostam a vida por final da Libertadores Caso ocorreu em Santana do Araguaia. Vídeo viralizou nas redes sociais. 27.11.25 10h50 Futebol Remo, o que fazer com R$ 100 milhões a mais? 27.11.25 10h46 MAIS LIDAS EM ESPORTES Foco Em entrevista, Tonhão fala sobre orçamento do Remo e metas para 2025: ‘Objetivos maiores’ O presidente azulino detalhou os planos do clube para a disputa da Série A, destacando a importância da construção do novo Centro de Treinamento 26.11.25 12h25 Futebol Remo, o que fazer com R$ 100 milhões a mais? 27.11.25 10h46 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (27/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo A Série A do Campeonato Brasileiro, Liga Europa e Liga Conferência movimentam o futebol nesta quinta-feira 27.11.25 7h00 Vai ficar? Atacante se despede da temporada no Remo e deixa mensagem para a torcida: 'Até ano que vem' Jogador marcou três gols na Série B e foi um dos destaques do time na reta final do campeonato 26.11.25 11h14