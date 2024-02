Pré-Olímpico de basquete feminino: Brasil encara a Sérvia precisando vencer para sonhar com Paris

Depois de sofrer uma derrota inicial para a Austrália, a seleção brasileira de basquete feminino retorna à quadra neste sábado (10), para enfrentar a Sérvia, na segunda rodada do Pré-Olímpico de Basquete Feminino. O confronto terá início às 20 horas, no ginásio Guilherme Paraense, o Mangueirinho. Quem perder pode dizer adeus ao sonho olímpico, com uma rodada de antecedência.

O embate adquiriu uma importância crucial após as derrotas de ambos os países na última quinta-feira, 8 de fevereiro. As sérvias, que foram semifinalistas nos Jogos Olímpicos do Rio 2016 e Tóquio 2020, foram surpreendidas pela Alemanha por 73 a 66. Enquanto isso, o Brasil enfrentou as australianas, medalhistas de bronze na Copa do Mundo de 2022, e apesar de ter endurecido o jogo, também saiu derrotado por 60 a 55 nos momentos finais. Com esse resultado, o Brasil está na terceira colocação da chave, com um ponto, mas na zona de classificação para os Jogos de Paris.

Assim, o revés dos dois países na segunda rodada do Pré-Olímpico de Basquete Feminino 2024, aliado ao resultado do confronto entre Alemanha e Austrália, que ocorrerá horas antes, pode representar o fim do sonho Olímpico para uma das seleções. Ou, no melhor dos cenários, exigirá uma combinação favorável de resultados na última rodada, marcada para domingo, dia 11.

“Nosso foco agora está neste pré-olímpico, precisamos manter o pensamento no próximo jogo”, comentou Yvonne Anderson, uma das principais jogadoras da Sérvia. “Este se tornou outro jogo decisivo. Vai ser uma partida difícil e importante”, acrescentou Leila.

O confronto contra a Sérvia no Pré-Olímpico de Basquete Feminino 2024 será apenas o segundo encontro entre as duas equipes na história. O confronto anterior ocorreu justamente na última ocasião em que o Brasil foi eliminado em um torneio importante da modalidade. As brasileiras enfrentaram as sérvias (além das australianas) no evento classificatório para a Copa do Mundo de 2022. Naquela ocasião, a equipe europeia venceu por 76 a 70 na rodada final, assegurando a liderança do grupo.

Ambas as equipes mantiveram a base daquele confronto, mas fizeram mudanças significativas, com metade do elenco sendo renovado para o Pré-Olímpico. O Brasil, por exemplo, não contará com Damiris, que esteve ausente há dois anos, enquanto a Sérvia traz Dragana Stankovic e Angela Dugalic como novidades para esta edição.

Agende-se:

Jogo Pré-Olímpico de Basquerte Feminino Brasil x Austrália

Onde: Ginásio Mangueirinho (Rod. Augusto Montenegro 524, Castanheira, Belém- PA);

Data: 10/02/2024

Hora: 20h