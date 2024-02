Seleção feminina de basquete tem em Érika de Souza motivação a mais para disputa no Pré-Olímpico

Com 25 anos de carreira, a pivô brasileira Érika de Souza pretende se aposentar após as Olimpíadas de Paris 2024. A decisão da atleta já foi compartilhada com as colegas de Seleção Brasileira, que agora tem uma motivação a mais para conquistar as vagas no Pré-Olímpico de basquete, que ocorre em Belém.

Érika é uma peça importante para o time brasileira não só pela técnica, mas também pela motivação e liderança que a pivô de 41 anos tem sob a equipe. Durante a passagem por Belém, as atletas ressaltaram a importância da jogadora e como esse momento de “despedida” está sendo.

“Como todo mundo sabe, essa vai ser a minha despedida, e as meninas me incentivaram a chegar até onde cheguei, toda a comissão técnica. Então, só de está aqui com esse grupo maravilhoso, que é uma família. De vez em quando tem um puxão de orelha aqui ou ali. Eu sempre falo que a ‘tia’, está aqui para o que der e vier, então, esse ano é nosso”, disse Érika durante coletiva antes da estreia no Pré-Olímpico contra a Austrália.

Jogadoras se inspiram em Érika (Cristino Martins)

A menção a aposentadoria da capitã, deixou as jogadoras emotivas. Damires lagrimou durante a coletiva, mostrando o quanto a aposentadoria da jogadora da seleção mexe com o time.

“Eu acho que nem ela consegue mensurar o quanto ela é. Eu me sinto tão segura, pronta e protegida quando eu olho para o lado e a Erika está lá. Em qualquer lugar do mundo que a gente vá [reconhecem ela]. Ela passa essa confiança dela para gente o tempo todo, com uma fala, com um puxão de orelha, com a vibração, porque ela é isso. Eu lembro que quando eu cheguei na seleção, com 17 anos, para o meu primeiro mundial, estava super nervosa e ela me apoiou. Olhar para ela, está jogando com ela, que sempre foi referência, é muito gratificante. Eu vivo falando isso para ela: ‘você não sabe a grandeza que você é’. Quando eu comecei a jogar basquete ela era a minha referência e continua sendo”, declarou Damires.

Damires durante coletiva em Belém (Cristino Martins / OLiberal)

A posição de liderança de Érika não se limita só a quadra ou em dias de jogos. A experiência da pivô faz com ela saiba lidar com as situações e passe confiança para as jogadoras.

Por isso, garantir a vaga para Paris, além de voltar aos Jogos Olímpicos após ficar de fora de Tóquio 2020, é também importante para a despedida da capitã da Seleção, que garantiu que vão brigar por medalhas.

O grupo do Brasil no Torneio Pré-Olímpico, realizado em Belém, é um dos mais difíceis. Com Austrália, Alemanha e Sérvia, a briga pelas quatro vagas tende a ser apertada.

Na estreia, contra as australianas, a Seleção Brasileira perdeu por 60 a 55. Neste sábado (10), diante da Sérvia, o Brasil precisa vencer para manter a esperança de ir para Paris viva.