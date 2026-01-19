Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Postura de Martínez em meio à demora para voltar ao Corinthians gera aborrecimento

Estadão Conteúdo

Passadas três rodadas do Paulistão, o volante José Martínez ainda não voltou da Venezuela para se apresentar ao Corinthians, situação que tem gerado aborrecimento internamente, especialmente na comissão técnica. Dorival Júnior está incomodado porque mandou mensagens ao jogador e não obteve resposta.

Membros da diretoria, como o executivo de futebol Marcelo Paz, estão em contato com o venezuelano, mas ainda não está claro quando ele estará de volta.

Martínez viajou para a Venezuela para renovar seu visto de trabalho no Brasil, mas os trâmites demoraram mais do que o esperado porque a invasão americana ao país para a captura de Nícolas Maduro afetaram o funcionamento dos serviços públicos.

A falta de resposta a Dorival incomoda duplamente, já que o volante tem um histórico complicado quando o assunto é disciplina. Chegou, inclusive, a se atrasar em outras reapresentações do clube ao longo de 2025.

"Ele precisará buscar uma recuperação dentro do próprio grupo para ter uma melhor condição", disse o treinador em coletiva após o empate por 1 a 1 com o São Paulo, na Neo Química Arena.

Apesar da insatisfação com a postura do jogador, o comandante alvinegro ainda conta com ele no elenco, tanto que descartou a possibilidade de envolvê-lo em uma troca pelo volante são-paulino Alisson, pedido de contratação que fez para a diretoria.

"Muitos vieram falar que eu havia disponibilizado Carrillo e Martinez para uma possível troca. É uma mentira muito grande. Eu não disponibilizei nenhum atleta para trocar", afirmou.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

Corinthians

Martínez
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

futebol

Remo mira contratação de goleiro ex-Atlético de Madrid e do Aston Villa, diz jornalista

Jogador estava na Arábia Saudita e está sem clube desde o final da última temporada 

19.01.26 11h30

futebol

Final entre Remo e Águia triplica público pagante da Supercopa Grão-Pará em comparação a 2025

Em comparação com 2025, o aumento da torcida pagante foi de aproximadamente 189,6%

19.01.26 10h52

Futebol

Pikachu celebra estreia no Remo, destaca responsabilidade e critica gramado do Mangueirão

Jogador foi um dos personagens da partida contra o Águia de Marabá, sendo autor de um dos gols da vitória azulina

19.01.26 9h47

Futebol

Osorio avalia estreia à frente do Remo e diz que precisa de um elenco 'bem mais estruturado'

Técnico do Remo, Juan Carlos Osorio, falou da sua estreia diante do Águia e afirmou que gostou do desempenho do time

18.01.26 21h48

MAIS LIDAS EM ESPORTES

FUTEBOL

Pedro Rocha e Eduardo Ramos celebram estreia de Pikachu no Remo: 'Nosso Leão"

Camisa 22 entrou no segundo tempo e marcou um dos gols da vitória remista na Supercopa Grão-Pará

19.01.26 10h15

Futebol

Osorio avalia estreia à frente do Remo e diz que precisa de um elenco 'bem mais estruturado'

Técnico do Remo, Juan Carlos Osorio, falou da sua estreia diante do Águia e afirmou que gostou do desempenho do time

18.01.26 21h48

HOMENAGEM

Vídeo: após título, jogadores do Clube do Remo entregam medalhas ao Águia de Marabá; entenda

Gesto de solidariedade ocorreu após tragédia envolvendo delegação sub-20 do Águia que sofreu acidente no Tocantins

18.01.26 19h49

futebol

Remo mira contratação de goleiro ex-Atlético de Madrid e do Aston Villa, diz jornalista

Jogador estava na Arábia Saudita e está sem clube desde o final da última temporada 

19.01.26 11h30

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda