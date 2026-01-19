Postura de Martínez em meio à demora para voltar ao Corinthians gera aborrecimento

Passadas três rodadas do Paulistão, o volante José Martínez ainda não voltou da Venezuela para se apresentar ao Corinthians, situação que tem gerado aborrecimento internamente, especialmente na comissão técnica. Dorival Júnior está incomodado porque mandou mensagens ao jogador e não obteve resposta.

Membros da diretoria, como o executivo de futebol Marcelo Paz, estão em contato com o venezuelano, mas ainda não está claro quando ele estará de volta.

Martínez viajou para a Venezuela para renovar seu visto de trabalho no Brasil, mas os trâmites demoraram mais do que o esperado porque a invasão americana ao país para a captura de Nícolas Maduro afetaram o funcionamento dos serviços públicos.

A falta de resposta a Dorival incomoda duplamente, já que o volante tem um histórico complicado quando o assunto é disciplina. Chegou, inclusive, a se atrasar em outras reapresentações do clube ao longo de 2025.

"Ele precisará buscar uma recuperação dentro do próprio grupo para ter uma melhor condição", disse o treinador em coletiva após o empate por 1 a 1 com o São Paulo, na Neo Química Arena.

Apesar da insatisfação com a postura do jogador, o comandante alvinegro ainda conta com ele no elenco, tanto que descartou a possibilidade de envolvê-lo em uma troca pelo volante são-paulino Alisson, pedido de contratação que fez para a diretoria.

"Muitos vieram falar que eu havia disponibilizado Carrillo e Martinez para uma possível troca. É uma mentira muito grande. Eu não disponibilizei nenhum atleta para trocar", afirmou.