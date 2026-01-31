Portuguesa faz o vira em cima do Primavera e sobe para quinto no Paulistão Estadão Conteúdo 31.01.26 22h52 Com uma bonita reação na metade final do segundo tempo, a Portuguesa venceu o Primavera, de virada, por 2 a 1, neste sábado à noite, no estádio Ítalo Mário Limongi, em Indaiatuba (SP), pela sexta e antepenúltima rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista. Com a vitória, a Portuguesa subiu para a quinta posição, com nove pontos e se reabilitou da derrota em casa, por 1 a 0, para o Guarani. O Primavera, que tinha vencido por 2 a 1 o Capivariano, continua com sete, em oitavo lugar. Neste momento, os dois times estariam na segunda fase do Paulistão, que vai classificar os oito primeiros colocados. A Portuguesa começou o jogo bem à vontade, dando a impressão de que seria dominante. Mas, aos poucos, o Primavera equilibrou as ações e passou a aproveitar os erros defensivos do visitante. Criou chances, teve um gol anulado e fez seu gol na parte final aproveitado uma grande bobeada da defesa da Lusa. Aos 24 minutos, Matheus Anjos até balançou as redes, mas o auxiliar anotou impedimento, depois confirmado pelo VAR. Mantendo a pressão alta, na saída de bola, o Primavera achou seu gol aos 40 minutos. Weliton roubou a bola de Zé Vitor e chutou forte: 1 a 0. No segundo tempo, a Portuguesa ainda tentou reagir na base da voluntariedade. Não fazia um bom jogo, errava muitos passes e facilitava a boa marcação do Primavera. Mas o técnico Fábio Matias foi corajoso, usando suas substituições para mudar o posicionamento ofensivo da Lusa, que chegou ao empate aos 30 minutos. Denis recebeu a bola pela intermediária e fez um passe em diagonal entre os zagueiros adversários. Matheus Cadorini ganhou em velocidade e bateu na saída do goleiro Victor Hugo, que ainda tocou o braço esquerdo na bola. O gol desestabilizou o time da casa, que ficou perdido diante da pressão da Portuguesa. A virada aconteceu aos 34 minutos, quando o goleiro Victor Hugo se atrapalhou para cortar um cruzamento na pequena área e a sobra sobrou para o chute forte de Cauari. Na sétima rodada, o Primavera vai enfrentar o São Paulo, no MorumBis, dia 7 (sábado), às 20h30. No mesmo dia, a Portuguesa recebe a lanterna Ponte Preta, no Canindé, a partir das 16 horas. FICHA TÉCNICA PRIMAVERA 1 X 2 PORTUGUESA PRIMAVERA - Victor Hugo; Kevin, Afonso, Ligger e Thales Oleques; Júnior Caiçara (Paulo Vinícius), Luan Martins (Samuel Andrade) e Matheus Anjos (Lucas Douglas); Paulo Bay, Welliton (Renatinho) e Gabriel Poveda (Kauan Cunha). Técnico: Rafael Marques. PORTUGUESA - Bruno Bertinato; João Vitor, Carlos Lima, Eduardo Biazus e Caio Roque; Gabriel Pires (Denis), Zé Vitor (Matheus Cadorini) e Guilherme Portuga (Hudson); Ewerthon (Cauari), Maceió e Renê (Cecchini). Técnico: Fábio Matias. GOLS - Welliton, aos 40 minutos do primeiro tempo. Matheus Cadorini, aos 30, e Cauari, aos 34 minutos do segundo. CARTÕES AMARELOS - Júnior Caiçara e Samuel Andrade (Primavera). Bruno Bertinato (Portuguesa) ÁRBITRO - Matheus Delgado Candançan. RENDA - R$ 338.260,00 PÚBLICO - 7.426 presentes LOCAL - Estádio Ítalo Mário Limongi, em Indaiatuba (SP). 