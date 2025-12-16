Capa Jornal Amazônia
Portugal vai receber corridas da F1 em 2027 e 2028, substituindo o GP da Holanda

Estadão Conteúdo

Portugal retornará ao calendário da Fórmula 1 em 2027 e 2028, substituindo o Grande Prêmio da Holanda. O Autódromo Internacional do Algarve, perto de Portimão, já sediou a F1 em 2020 e 2021 durante a pandemia da covid-19.

O acordo de dois anos traz a categoria de volta a Portugal após seis anos de ausência. "O circuito proporciona emoção na pista da primeira curva à bandeirada, e sua energia contagia os fãs", disse o presidente da F1, Stefano Domenicali, nesta terça-feira.

"Estou ansioso para trabalharmos juntos novamente para garantir que Portimão retorne ao calendário em grande estilo", completou.

A primeira corrida de F1 em Portugal foi no Porto, em 1958, mas foi descontinuada pouco depois. Estoril sediou grandes prêmios de 1984 a 1996, e foi onde Ayrton Senna conquistou sua primeira vitória na principal categoria do automobilismo.

O britânico Lewis Hamilton venceu as duas corridas disputadas em Portimão durante a pandemia e superou o recorde de Michael Schumacher de maior número de vitórias na história da Fórmula 1, com sua 92ª vitória em 2021.

Palavras-chave

Fórmula 1

GP de Portugal
