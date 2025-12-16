Portugal vai receber corridas da F1 em 2027 e 2028, substituindo o GP da Holanda Estadão Conteúdo 16.12.25 8h43 Portugal retornará ao calendário da Fórmula 1 em 2027 e 2028, substituindo o Grande Prêmio da Holanda. O Autódromo Internacional do Algarve, perto de Portimão, já sediou a F1 em 2020 e 2021 durante a pandemia da covid-19. O acordo de dois anos traz a categoria de volta a Portugal após seis anos de ausência. "O circuito proporciona emoção na pista da primeira curva à bandeirada, e sua energia contagia os fãs", disse o presidente da F1, Stefano Domenicali, nesta terça-feira. "Estou ansioso para trabalharmos juntos novamente para garantir que Portimão retorne ao calendário em grande estilo", completou. A primeira corrida de F1 em Portugal foi no Porto, em 1958, mas foi descontinuada pouco depois. Estoril sediou grandes prêmios de 1984 a 1996, e foi onde Ayrton Senna conquistou sua primeira vitória na principal categoria do automobilismo. O britânico Lewis Hamilton venceu as duas corridas disputadas em Portimão durante a pandemia e superou o recorde de Michael Schumacher de maior número de vitórias na história da Fórmula 1, com sua 92ª vitória em 2021. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Fórmula 1 GP de Portugal COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Paysandu anuncia a renovação de contrato do goleiro Gabriel Mesquita Goleiro Gabriel Mesquita foi titular em alguns jogos da Série B deste ano 16.12.25 13h34 Mais esportes Cruzeiro perde para o Osaka, do Japão, na abertura do Mundial de Clube de vôlei Partida ocorreu no ginásio Mangueirinho, em Belém. 16.12.25 12h05 MMA Sport Club Luto no MMA, morre Gerônimo Mondragon a lenda do Mr. Cage 16.12.25 11h51 Futebol Ansiedade e desgaste na novela azulina 16.12.25 11h49 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Com quase um time da base, Paysandu possui 20 atletas para o início da pré-temporada; veja lista Pré-temporada do Papão será em Belém com base no Estádio da Curuzu 11.12.25 12h33 PREÇO Fifa anuncia ingressos populares a US$ 60 para Copa do Mundo de 2026 Nova categoria de ingressos será destinada a torcedores de seleções classificadas após críticas a preços considerados abusivos pela Fifa 16.12.25 23h17 Futebol Uniforme 2026 do Paysandu repercute e recebe críticas dos torcedores: 'Essa eu tenho há 10 anos' A semelhança com as camisas de 2016 geraram uma onda de críticas por parte da torcida 15.12.25 17h36 Mais esportes Mangueirinho sedia Mundial de Vôlei Masculino; veja valores e onde comprar ingressos Capital paraense entra no circuito internacional da modalidade e recebe o torneio entre os dias 16 e 21 de dezembro de 2025. 16.10.25 12h21