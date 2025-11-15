Capa Jornal Amazônia
Portugal prepara defesa de Cristiano Ronaldo e jornal detona ídolo: 'Deveria ter vergonha'

Estadão Conteúdo

Enquanto a expulsão e a falta de temperamento de Cristiano Ronaldo contra a Irlanda ainda motiva críticas em Portugal, a Federação Portuguesa de Futebol já se move para apresentar a defesa do craque à Fifa e impedir que ele receba uma suspensão além da automática - a pena mínima - pela expulsão na derrota de Portugal por 2 a 0, na quinta-feira, em Dublin.

Pedro Proença, presidente da entidade, está à frente da defesa do atacante no processo disciplinar instaurado pelo Comitê Disciplinar da Fifa, cuja decisão deverá ser tomada após o término da rodada das Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo de 2026. O camisa 7 corre o risco de perder jogos do Mundial por suspensão, caso a seleção portuguesa se classifique.

Segundo a imprensa portuguesa, os argumentos se baseiam principalmente no clima hostil criado na Irlanda, no movimento que causou a cotovelada ser habitual do jogador e na falta de antecedentes de Ronaldo, que recebeu seu primeiro cartão vermelho em um jogo pela seleção.

Para se classificar à Copa, Portugal precisa vencer a lanterna Armênia, neste domingo, no Porto. Neste sábado, o técnico Roberto Martínez e o meia Bruno Fernandes saíram em defesa do atacante. "São coisas que fazem parte do nosso futebol português, no calor do jogo, de não termos conseguido um resultado positivo. O Cris teve uma reação que custou caro. Não era o que ele queria fazer e sabe que cometeu um erro, mas já estávamos mal no jogo", disse o companheiro de equipe.

Roberto Martínez, que dispensou o camisa 7 após a expulsão, irritou-se com as perguntas envolvendo Cristiano Ronaldo na véspera da partida decisiva. "Já disse que quando há jogador lesionado ou suspenso, fica fora da seleção porque o foco dele não é jogar. São perguntas que são uma falta de respeito com o Cristiano e comigo. É como questionar o compromisso do Cristiano. Por que vamos falar nisso? Ganhou muitos jogos, seu compromisso na seleção é impecável", reclamou o treinador em coletiva de imprensa neste sábado.

A reação de Cristiano Ronaldo à expulsão, porém, não o poupou de críticas em seu país. Em editorial, o jornal A Bola, anunciou na manchete que "Cristiano deveria ter vergonha". O jornalista Hugo Vasconcelos, que assina o texto, assinalou que "o lamentável não foi apenas a cotovelada, resultado de um momento de paixão, mas todo o teatro que se seguiu". "A atuação: as lágrimas sugerindo que o irlandês estava exagerando, os gestos de incompreensão, os aplausos irônicos dirigidos à torcida... como se a expulsão fosse responsabilidade dos torcedores", acrescentou.

O técnico da Irlanda, Heimir Hallgrimsson, que discutiu com o capitão português após a expulsão, também criticou o astro. "Tudo ficou claro quando ele saiu de campo. Não havia mais nada a dizer, foi um momento de pura estupidez da parte dele", concluiu.

Palavras-chave

futebol

Eliminatórias da Copa 2026

Portugal

Cristiano Ronaldo
Esportes
