Porto vence o Olympique de Marselha fora de casa e fica em boa situação na Liga dos Campeões

O Porto foi até o sul da França e venceu o Olympique de Marselha por 2 a 0 pelo Grupo C da Liga dos Campeões. Em jogo disputado no Estádio Vélodrome, os chegaram aos nove pontos e encaminharam a classificação. Sem pontos, os franceses estão eliminados. Os gols foram de Sanusi e Sergio Oliveira.

+ Veja a tabela da Liga dos Campeões

No primeiro tempo, o Porto foi melhor na partida, criou mais oportunidades e foi para o intervalo vencendo por 1 a 0. Após cobrança de escanteio da direita, a bola sobrou para o lateral-esquerdo depois de um bate e rebate e o jogador abriu o placar.

Pressionado com o resultado adverso, o Olympique de Marselha voltou par a etapa final buscando o gol de empate, mas quem marcou foi o Porto. Marega foi derrubado dentro da área por Balerdi e Sergio Oliveira bateu no canto para fazer o segundo.

Na próxima rodada da Liga dos Campeões, o Porto encara o Manchester City, em casa. A partida acontece na terça-feira (1), às 17h (de Brasília), no Estádio do Dragão. O Olympique de Marselha visita o Olympiacos no mesmo dia, também às 17h (de Brasília).