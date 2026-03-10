Por que o Neymar não joga hoje contra o Mirassol? Entenda situação física do jogador Estadão Conteúdo 10.03.26 12h58 Neymar não estará em campo na partida entre Santos e Mirassol, nesta terça-feira, 10, pelo Campeonato Brasileiro. A ausência do camisa 10 foi definida pelo clube como uma medida preventiva, ligada ao controle de carga e à situação física recente do jogador. O atacante apresentou desgaste muscular na última semana e chegou a ficar alguns dias sem treinar no CT Rei Pelé. Embora tenha voltado a participar normalmente das atividades com o elenco na segunda-feira (9), a comissão técnica decidiu não relacioná-lo para o compromisso fora de casa. Em comunicado oficial, o Santos explicou que a decisão faz parte do planejamento físico estabelecido para o jogador. "O meia-atacante Neymar Júnior treinou normalmente na manhã desta segunda-feira (9). Seguindo programação de controle de carga, o atleta não ficará à disposição do técnico Juan Pablo Vojvoda para a partida do Santos FC contra o Mirassol, nesta terça-feira (10)", informou o clube. A ideia é evitar uma sequência intensa de jogos neste momento da temporada, especialmente após o período recente de desgaste físico. Assim, Neymar permanecerá em Santos para seguir trabalhando no CT Rei Pelé. Segundo o clube, o jogador participará de atividades específicas junto aos atletas que não foram relacionados para a partida. "Intensificando os trabalhos musculares, Neymar treinará normalmente nesta terça (10) com os atletas não relacionados, no CT Rei Pelé. O meia-atacante ficará à disposição para o clássico contra o Corinthians, no próximo domingo (15), na Vila Belmiro", acrescentou o Santos. O planejamento do clube tem como prioridade garantir que o camisa 10 esteja em melhores condições para o clássico do fim de semana, um dos jogos mais aguardados do Santos nesta sequência do Brasileirão. O cuidado com a carga de Neymar também se explica pelo histórico recente do atleta. No início do ano, ele passou por cirurgia no menisco do joelho esquerdo e ainda realiza um processo gradual de retomada do ritmo ideal de competição. Desde que voltou a atuar, o atacante alternou momentos de maior participação em campo com períodos de controle físico. Nesta temporada, diante do Novorizontino, nas quartas de final do Paulistão, pouco produziu, mas conseguiu ser decisivo na vitória por 2 a 1 sobre o Vasco, quando marcou dois gols. Outro fator que aumenta a atenção sobre a condição física do jogador é o pouco tempo em relação à próxima convocação da seleção brasileira. A lista para os amistosos contra França e Croácia, previstos para o fim de março, será anunciada na segunda-feira, dia 16. Com isso, o clássico contra o Corinthians pode representar uma oportunidade importante para Neymar demonstrar evolução física e tentar convencer a comissão técnica da seleção de que pode voltar a ser convocado. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Neymar situação física Mirassol COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! 