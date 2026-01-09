Polícia pede explicações ao São Paulo sobre saques de R$ 11 milhões das contas do clube Estadão Conteúdo 09.01.26 13h13 O São Paulo recebeu uma solicitação da Polícia Civil para que explique os 35 saques que totalizam R$ 11 milhões subtraídos das contas do clube, no período de janeiro de 2021 a novembro de 2025, conforme informações do GE. As subtrações foram detalhadas em inquérito que investiga a gestão de Júlio Casares, cuja votação de impeachment no Conselho Deliberativo está marcada para 16 de janeiro. O pedido foi recebido pelo escritório Tokoi Advogados, que representa o clube e agora terá de entregar uma prestação de contas à polícia. Segundo a investigação, 33 de um total de 35 saques foram realizados no Banco Bradesco e 2 no Banco Rendimento. As instituições classificaram as operações como atípicas, conforme apontado por relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf). O fluxo da movimentação bancária indicou: 2021: R$ 1,5 milhão (sete saques) 2022: R$ 1,2 milhão (seis saques) 2023: R$ 1,4 milhão (seis saques) 2024: R$ 5,2 milhões (11 saques) 2025: R$ 1,7 milhão (cinco saques) Todos os saques foram realizados durante a gestão do presidente Julio Casares, que está em seu último ano de mandato. Não há evidências de que o dirigente seja beneficiário das movimentações. A defesa do presidente são-paulino, comandada por Daniel Bialski e Bruno Borragine, informou que "todas as movimentações financeiras de Júlio, contidas nos relatórios do Coaf, possuem origem lícita e legítima, com lastro compatível com a evolução de sua capacidade financeira." Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol São Paulo FC saques contas do clube COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Remo anuncia zagueiro contratado do futebol sul-coreano Outros atletas já treinam com o grupo, embora ainda não tenham sido anunciados oficialmente. 09.01.26 15h03 Futebol TJD-SP rejeita recurso do Carajás e elimina equipe paraense da Copinha 2026 Time do sudeste do estado joga nesta sexta-feira (9), contra o Olímpico-SE, apenas para cumprir tabela. 09.01.26 14h08 MMA Sport Club Michel Pereira "Demolidor" encara Zachary Reese no UFC Houston em fevereiro 09.01.26 12h40 Futebol BO aponta farra em hotel antes de jogo da Tuna na Copinha; Clube contesta Incidente ocorre em um momento crítico para o time no campo. Lusa entra em campo nesta sexta (9) pela última rodada da primeira fase. 09.01.26 12h31 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (10/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa Africana de Nações, Bundesliga, Série A italiana e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado 10.01.26 7h00 Futebol Remo anuncia renovação de contrato com zagueiro e volante Enquanto isso, o elenco segue trabalhando na pré-temporada realizada no CT do Retrô, em Pernambuco 09.01.26 18h34 Paulistão Santos x Novorizontino: onde assistir e escalações do jogo de hoje (10/01) pelo Campeonato Paulista Santos e Novorizontino jogam pelo Paulistão hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 10.01.26 15h00 Copa Africana de Nações Argélia x Nigéria: onde assistir e escalações do jogo de hoje (10/01) pela Copa Africana de Nações Argélia e Nigéria jogam pela Copa Africana de Nações hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 10.01.26 12h32