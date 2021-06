Pogba tira cerveja da bancada em atitude semelhante à de Cristiano Ronaldo

Depois de o português Cristiano Ronaldo afastar duas garrafas de Coca-Cola da mesa, antes de uma entrevista coletiva na segunda-feira, atitude que gerou perdas de US$ 4 bilhões para a empresa, o volante francês Paul Pogba adotou postura semelhante em relação a uma marca patrocinadora da Eurocopa.

Escolhido como melhor jogador da vitória da França sobre a Alemanha por 1 a 0 pela Eurocopa, o jogador removeu uma garrafa da cerveja Heineken que estava na bancada antes de iniciar sua conferência.

A cerveja, que era da versão sem álcool, foi colocada no chão. Só depois de retirar a garra, o jogador se posicionou para a sessão de perguntas. As outras garrafas, de água e refrigerante, permaneceram na mesa. O jogador é muçulmano e não consome álcool.

O gesto de Cristiano Ronaldo pode ter custado cifras milionárias à Coca-Cola. Segundo o jornal espanhol Marca, as ações da empresa estavam custando US$ 56,10 pouco antes do gesto do atacante português. Cerca de meia hora depois, quando Cristiano Ronaldo deixou a sala de entrevista, o preço de uma ação tinha atingido um valor mínimo de US$ 55,22, provocando uma desvalorização grande das ações da marca. Em termos absolutos, a empresa perdeu US$ 4 bilhões, passando de US$ 242 bilhões para US$ 238 bilhões. As perdas foram recuperadas ao longo do dia.

Outro lado

A cervejaria holandesa classificou a atitude de Pogba como "normal', mas evitou longos comentários sobre o tema. "Respeitamos totalmente a decisão de todos no que diz respeito à escolha de suas bebidas", informa nota enviada ao Estadão.

Especialistas afirmam que os gestos de Cristiano Ronaldo e Pogba reabrem a discussão sobre o protagonismo de atletas, clubes ou patrocinadores em diferentes momentos de uma partida de futebol. "Quem é o dono daquele espaço: Cristiano Ronaldo ou o patrocinador? Essa discussão é contemporânea e complexa. Não há uma resposta simples. Essas atitudes sublinham a discussão sobre quem é o protagonista do esporte em cada momento, dentro de campo ou no momento das conferências", avalia Bruno Maia, especialista em inovação e novos negócios na indústria do esporte.

Já o professor Marcelo Palaia destaca as implicações jurídicas dos dois episódios. "É uma questão jurídica. Se as empresas têm um contrato de exposição de produto na área de imprensa, indicando que o ambiente não pode ser alterado, isso pode gerar uma multa para a seleção e o jogador por direito de imagem e exposição de produto. Isso vale para o Cristiano Ronaldo e o Pogba", avalia especialista em marketing esportivo.