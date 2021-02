Pochettino está otimista com recuperação de Neymar

Neymar ainda não está pronto para entrar em campo com a camisa do Paris Saint-Germain, mas o técnico Mauricio Pochettino está confiante na recuperação do atacante. Em coletiva de véspera do duelo contra o Dijon, pela Ligue 1, o argentino afirmou que o camisa 10 já está correndo no gramado e sob controle da equipe médica.

- Está seguindo os protocolos que foram estabelecidos. Hoje esteve correndo no gramado e fazendo exercícios físicos. O vejo feliz e de bom humor. Tudo está sob controle em relação ao tempo que foi planejado.

> Veja a tabela da Ligue 1O craque se machucou diante do Caen, pela Copa da França, e foi desfalque nas três últimas partidas da temporada. A previsão era de que o atacante ficaria fora por um período de aproximadamente quatro semanas. O retorno do jogador pode acontecer diante do Barcelona pela Champions League.