Pistons superam Pacers, chegam à 13ª vitória seguida e igualam recorde da franquia na NBA Estadão Conteúdo 25.11.25 8h58 O Detroit Pistons continua avassalador na NBA. Na noite desta segunda-feira, a equipe voltou a dar mostras da sua força, derrotou o Indiana Pacers por 122 a 117, em visita ao Gainbridge Fieldhouse, e ainda deixou a arena igualando um recorde. O resultado positivo foi o seu 13º triunfo seguido na competição. O feito atingiu a mesma sequência de vitórias de seus times campeões da NBA de 1990 e 2004. O embalo coloca a franquia na liderança da Conferência Leste: até aqui, foram apenas duas derrotas em 17 compromissos. Cade Cunningham, maior pontuador de sua equipe com 24 pontos, conseguiu também 11 rebotes. Ele não escondeu a felicidade pelo bom momento coletivo. "É incrível. Jogamos pelo Detroit Pistons, que é uma franquia tão tradicional. Então, poder fazer história com essa camisa é muito especial", afirmou o astro do Pistons. O resultado foi ainda mais valorizado pelo armador diante do histórico do confronto no último quarto. Os anfitriões reagiram e quase tiraram uma desvantagem de 18 pontos no placar. Os Pistons, porém, se recuperaram a tempo e conseguiram bancar a vitória fora de casa. "Não deveríamos ter permitido que eles voltassem para o jogo daquela forma. Temos que aprender a lição, assistir ao jogo novamente e melhorar para não repetir os mesmos erros", afirmou. Com campanha bastante ruim, o Indiana Pacers desperdiçou uma oportunidade valiosa de buscar uma reação na competição. Na penúltima colocação do Leste, a equipe só está à frente do Washington Wizards. WARRIORS VOLTAM A VENCER NA NBA Em mais um jogo da rodada, que teve um total de dez partidas, o Golden State Warriors voltou a vencer na NBA após sofrer três derrotas consecutivas. Na noite desta segunda-feira, no Chase Center, em São Francisco, Stephen Curry comandou a vitória de sua equipe ao anotar 31 pontos no triunfo de 134 a 117 sobre o Utah Jazz. O armador converteu seis cestas triplas e acertou 12 de 24 arremessos. Esta foi a sua quinta partida em seis duelos em que ele deixou a quadra com pelo menos 30 pontos assinalados. Pelo lado do Utah Jazz,o destaque ficou por conta de Keyonte George (28). Na classificação, os dois times lutam para se recuperar no torneio. Os Warriors aparecem na oitava colocação,três posições acima de seu rival, na Conferência Oeste. Confira os resultados dos jogos da noite desta segunda-feira Indiana Pacers 117 x 122 Detroit Pistons Toronto Raptors 110 x 99 Cleveland Cavaliers Brooklyn Nets 100 x 113 New York Knicks Miami Heat 106 x 102 Dallas Mavericks Memphis Grizzlies 115 x 125 Denver Nuggets Milwaukee Bucks 103 x 115 Portland Trail Blazers New Orleans Pelicans 143 x 130 Chicago Bulls Phoenix Suns 92 x 114 Houston Rockets Golden State Warriors 134 x 117 Utah Jazz Sacramento Kings 117 x 112 Minnesota Timberwolves Acompanhe as partidas desta terça Washington Wizards x Atlanta Hawks Philadelphia 76ers x Orlando Magic Los Angeles Lakers x Los Angeles Clippers Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave basquete NBA Detroit Pistons Indiana Pacers COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES reformulação Goleiro Iago Hass deixa o Paysandu e acerta com clube do Campeonato Gaúcho para 2026 Sem anúncio oficial das saídas, Papão inicia reformulação do elenco após o fim da Série B; jogador disputou apenas uma partida pelo clube 25.11.25 17h58 Remo é o 11° time brasileiro a entrar para o seleto grupo do 'duplo acesso' no Brasileirão Leão repetiu um feito alcançado por apenas 11 clubes desde 2006 ao subir da Série C para a B e, na sequência, chegar à elite nacional 25.11.25 17h31 novo comandante ‘Scaloni do Interior’, novo técnico do Paysandu tem acessos e venceu Copa em cima do Papão Treinador também coleciona campanhas de destaque na Série C do Brasileirão 25.11.25 16h37 Mais esportes Paraenses conquistam títulos em etapa do circuito COP30 de Surf; veja vencedores Evento, que ocorreu em Salinópolis, coroou campeões nas categorias de surf e bodyboard 25.11.25 15h12 MAIS LIDAS EM ESPORTES LEÃO Remo em peso na seleção da 38ª rodada, mas ausência de Pedro Rocha gera críticas O goleiro Marcelo Rangel, o zagueiro Klaus, o volante Caio Vinícius e o atacante João Pedro foram escalados entre os 11 ideais da rodada 25.11.25 19h38 Futebol Remo encerra espera de 32 anos e revive memórias de sua última Série A Última participação azulina na elite ocorreu em um ano marcado por conquistas, tragédias e um futebol brasileiro em plena transformação 24.11.25 18h58 BRASILEIRÃO Contra quem o Remo vai jogar na Série A? Veja os times já confirmados para 2026 Palmeiras, Flamengo, Botafogo e mais equipes já estão confirmadas na elite do Campeonato Brasileiro 25.11.25 20h39 SÉRIE B Remo fecha Série B com acesso e termina entre os elencos mais valiosos da competição Leão tem o segundo elenco mais caro da Segundona, avaliado em 18 milhões de euros 24.11.25 17h18