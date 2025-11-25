Pistons superam Pacers, chegam à 13ª vitória seguida e igualam recorde da franquia na NBA

O Detroit Pistons continua avassalador na NBA. Na noite desta segunda-feira, a equipe voltou a dar mostras da sua força, derrotou o Indiana Pacers por 122 a 117, em visita ao Gainbridge Fieldhouse, e ainda deixou a arena igualando um recorde. O resultado positivo foi o seu 13º triunfo seguido na competição. O feito atingiu a mesma sequência de vitórias de seus times campeões da NBA de 1990 e 2004. O embalo coloca a franquia na liderança da Conferência Leste: até aqui, foram apenas duas derrotas em 17 compromissos.

Cade Cunningham, maior pontuador de sua equipe com 24 pontos, conseguiu também 11 rebotes. Ele não escondeu a felicidade pelo bom momento coletivo. "É incrível. Jogamos pelo Detroit Pistons, que é uma franquia tão tradicional. Então, poder fazer história com essa camisa é muito especial", afirmou o astro do Pistons.

O resultado foi ainda mais valorizado pelo armador diante do histórico do confronto no último quarto. Os anfitriões reagiram e quase tiraram uma desvantagem de 18 pontos no placar. Os Pistons, porém, se recuperaram a tempo e conseguiram bancar a vitória fora de casa.

"Não deveríamos ter permitido que eles voltassem para o jogo daquela forma. Temos que aprender a lição, assistir ao jogo novamente e melhorar para não repetir os mesmos erros", afirmou.

Com campanha bastante ruim, o Indiana Pacers desperdiçou uma oportunidade valiosa de buscar uma reação na competição. Na penúltima colocação do Leste, a equipe só está à frente do Washington Wizards.

WARRIORS VOLTAM A VENCER NA NBA Em mais um jogo da rodada, que teve um total de dez partidas, o Golden State Warriors voltou a vencer na NBA após sofrer três derrotas consecutivas. Na noite desta segunda-feira, no Chase Center, em São Francisco, Stephen Curry comandou a vitória de sua equipe ao anotar 31 pontos no triunfo de 134 a 117 sobre o Utah Jazz.

O armador converteu seis cestas triplas e acertou 12 de 24 arremessos. Esta foi a sua quinta partida em seis duelos em que ele deixou a quadra com pelo menos 30 pontos assinalados.

Pelo lado do Utah Jazz,o destaque ficou por conta de Keyonte George (28). Na classificação, os dois times lutam para se recuperar no torneio. Os Warriors aparecem na oitava colocação,três posições acima de seu rival, na Conferência Oeste.

Confira os resultados dos jogos da noite desta segunda-feira

Indiana Pacers 117 x 122 Detroit Pistons Toronto Raptors 110 x 99 Cleveland Cavaliers Brooklyn Nets 100 x 113 New York Knicks Miami Heat 106 x 102 Dallas Mavericks Memphis Grizzlies 115 x 125 Denver Nuggets Milwaukee Bucks 103 x 115 Portland Trail Blazers New Orleans Pelicans 143 x 130 Chicago Bulls Phoenix Suns 92 x 114 Houston Rockets Golden State Warriors 134 x 117 Utah Jazz Sacramento Kings 117 x 112 Minnesota Timberwolves

Acompanhe as partidas desta terça

Washington Wizards x Atlanta Hawks Philadelphia 76ers x Orlando Magic Los Angeles Lakers x Los Angeles Clippers