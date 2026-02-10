Piloto da Fórmula 1 se envolve em acidente com carro avaliado em quase R$ 2 milhões Kimi Antonelli, da Mercedes, ainda está confirmado nas atividades oficiais da pré-temporada Hannah Franco 10.02.26 12h02 Piloto da F1 se envolve em acidente com carro avaliado em quase R$ 2 milhões (Divulgação/Mercedes) O piloto italiano Kimi Antonelli, da equipe Mercedes, se envolveu em um acidente de carro na noite do último sábado (7), em San Marino, poucos dias antes do início da pré-temporada da Fórmula 1. Apesar do susto, o jovem não sofreu ferimentos e está confirmado nas atividades oficiais da categoria nesta semana. De acordo com informações da imprensa local, Antonelli era o único ocupante do veículo no momento do acidente. Ele teria perdido o controle da direção, atingido um poste e, em seguida, colidido duas vezes contra o guard rail. O carro ainda bateu em um muro antes de parar completamente. VEJA MAIS F-1: Ferrari anuncia troca de engenheiro de Lewis Hamilton após desempenho ruim em 2025 Riccardo Adami, que antes acompanhava o britânico de 41 anos, fará parte da academia da escuderia italiana F-1: Bortoleto dá as primeiras voltas com a Audi 2026 em testes nos circuito de Barcelona A iniciativa acontece antes mesmo de a Audi apresentar seu novo modelo para o Mundial deste ano O acidente ocorreu na cidade onde o piloto reside. As circunstâncias do caso ainda não foram detalhadas pelas autoridades, mas não houve registro de feridos além do próprio condutor, que saiu ileso. Kimi Antonelli dirigia uma Mercedes AMG GT 63 PRO 4MATIC+ Motorsport Collectors Edition, um modelo de luxo produzido em apenas 200 unidades no mundo. O superesportivo é avaliado em cerca de R$ 1,7 milhão, valor que chama atenção pela exclusividade do veículo. Mesmo após o acidente, o piloto não teve sua agenda alterada. A Mercedes realizará os testes de pré-temporada da Fórmula 1 no Bahrein, onde Antonelli irá dividir a pista com o companheiro de equipe George Russell ao longo de três dias de atividades. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Kimi Antonelli Fórmula 1 F1 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES MMA Sport Club Andrei Arlovski conquista título no boxe sem luvas aos 47 anos 10.02.26 12h09 Futebol Entre créditos e débitos, o Papão vai se desenhando 10.02.26 12h07 FUTEBOL CBF anuncia acordo com a Konami e Remo estará no eFootball Entidade que comanda o futebol brasileiro selou acordo com empresa japonesa desenvolvedora do jogo 10.02.26 9h55 FUTEBOL Atlético-MG x Remo: veja quantos ingressos já foram vendidos para o confronto na Arena MRV Pressionado, Galo recebe o Remo em Belo Horizonte (MG). Os dois clubes ainda não venceram na competição 09.02.26 16h33 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL CBF anuncia acordo com a Konami e Remo estará no eFootball Entidade que comanda o futebol brasileiro selou acordo com empresa japonesa desenvolvedora do jogo 10.02.26 9h55 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (10/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Brasileiro, Copa Libertadores da América, Copa da Itália e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta terça-feira 10.02.26 7h00 JOGOS Brasil encerra participação no sprint do esqui cross-country nas Olimpíadas de Inverno Atletas disputaram prova de 1,5 km nas Olimpíadas de Inverno 2026; confira a agenda completa do Brasil nos Jogos Olímpicos 10.02.26 8h13 Futebol Remo rescinde contrato com Yago Ferreira, que não chegou a estrear pelo clube Jogador foi indicação do ex-executivo Marcos Braz e deixa o Baenão sem entrar em campo 09.02.26 17h44