Piloto da Fórmula 1 se envolve em acidente com carro avaliado em quase R$ 2 milhões

Kimi Antonelli, da Mercedes, ainda está confirmado nas atividades oficiais da pré-temporada

Hannah Franco
fonte

Piloto da F1 se envolve em acidente com carro avaliado em quase R$ 2 milhões (Divulgação/Mercedes)

O piloto italiano Kimi Antonelli, da equipe Mercedes, se envolveu em um acidente de carro na noite do último sábado (7), em San Marino, poucos dias antes do início da pré-temporada da Fórmula 1. Apesar do susto, o jovem não sofreu ferimentos e está confirmado nas atividades oficiais da categoria nesta semana.

De acordo com informações da imprensa local, Antonelli era o único ocupante do veículo no momento do acidente. Ele teria perdido o controle da direção, atingido um poste e, em seguida, colidido duas vezes contra o guard rail. O carro ainda bateu em um muro antes de parar completamente.

O acidente ocorreu na cidade onde o piloto reside. As circunstâncias do caso ainda não foram detalhadas pelas autoridades, mas não houve registro de feridos além do próprio condutor, que saiu ileso.

Kimi Antonelli dirigia uma Mercedes AMG GT 63 PRO 4MATIC+ Motorsport Collectors Edition, um modelo de luxo produzido em apenas 200 unidades no mundo. O superesportivo é avaliado em cerca de R$ 1,7 milhão, valor que chama atenção pela exclusividade do veículo.

Mesmo após o acidente, o piloto não teve sua agenda alterada. A Mercedes realizará os testes de pré-temporada da Fórmula 1 no Bahrein, onde Antonelli irá dividir a pista com o companheiro de equipe George Russell ao longo de três dias de atividades.

