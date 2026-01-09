Capa Jornal Amazônia
F-1: Bortoleto dá as primeiras voltas com a Audi 2026 em testes nos circuito de Barcelona

A iniciativa acontece antes mesmo de a Audi apresentar seu novo modelo para o Mundial deste ano

Estadão Conteúdo
fonte

Gabriel Bortoleto (Instagram @)

A escuderia Audi já começou a testar seu novo carro para a temporada 2026 de Fórmula 1. Nesta sexta-feira, o brasileiro Gabriel Bortoleto e seu companheiro de equipe, o alemão Nico Hülkenberg, foram para a pista testar o monoposto no circuito de Barcelona para um primeiro "shakedown" e gravações de divulgação.

A equipe viajou até a Espanha para colocar o R26 na pista e realizar a sua estreia não oficial na categoria. A iniciativa acontece antes mesmo de a Audi apresentar seu novo modelo para o Mundial deste ano.

Um vídeo publicado nas redes sociais mostra o carro em ação na pista espanhola. A sessão realizada pela Audi está dentro do previsto no que diz respeito ao Regulamento da Federação Internacional de Automobilismo (FIA), mas tem algumas especificações que precisam ser cumpridas.

O carro só pode completar 200 quilômetros e, nesses testes, os modelos precisam utilizar pneus de demonstração fornecidos pela Pirelli e não os oficiais que serão usados durante a temporada.

O novo monosposto que será pilotado por Bortoleto e Hülkenberg tem data para ser anunciado. No dia 20 de janeiro, a Audi vai realizar uma cerimônia em Berlim para divulgar todos os detalhes do protótipo. Depois do lançamento, os alemães e as demais equipes iniciam os compromissos de pré-temporada. O primeiro teste está marcado para acontecer entre os dias 26 e 30 de janeiro, em Barcelona.

Fórmula 1

Audi 2026

Bortoleto

Barcelona
Esportes
