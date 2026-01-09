F-1: Bortoleto dá as primeiras voltas com a Audi 2026 em testes nos circuito de Barcelona A iniciativa acontece antes mesmo de a Audi apresentar seu novo modelo para o Mundial deste ano Estadão Conteúdo 09.01.26 15h02 Gabriel Bortoleto (Instagram @) A escuderia Audi já começou a testar seu novo carro para a temporada 2026 de Fórmula 1. Nesta sexta-feira, o brasileiro Gabriel Bortoleto e seu companheiro de equipe, o alemão Nico Hülkenberg, foram para a pista testar o monoposto no circuito de Barcelona para um primeiro "shakedown" e gravações de divulgação. A equipe viajou até a Espanha para colocar o R26 na pista e realizar a sua estreia não oficial na categoria. A iniciativa acontece antes mesmo de a Audi apresentar seu novo modelo para o Mundial deste ano. Um vídeo publicado nas redes sociais mostra o carro em ação na pista espanhola. A sessão realizada pela Audi está dentro do previsto no que diz respeito ao Regulamento da Federação Internacional de Automobilismo (FIA), mas tem algumas especificações que precisam ser cumpridas. O carro só pode completar 200 quilômetros e, nesses testes, os modelos precisam utilizar pneus de demonstração fornecidos pela Pirelli e não os oficiais que serão usados durante a temporada. O novo monosposto que será pilotado por Bortoleto e Hülkenberg tem data para ser anunciado. No dia 20 de janeiro, a Audi vai realizar uma cerimônia em Berlim para divulgar todos os detalhes do protótipo. Depois do lançamento, os alemães e as demais equipes iniciam os compromissos de pré-temporada. O primeiro teste está marcado para acontecer entre os dias 26 e 30 de janeiro, em Barcelona. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Fórmula 1 Audi 2026 Bortoleto Barcelona COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Remo anuncia zagueiro contratado do futebol sul-coreano Outros atletas já treinam com o grupo, embora ainda não tenham sido anunciados oficialmente. 09.01.26 15h03 Futebol TJD-SP rejeita recurso do Carajás e elimina equipe paraense da Copinha 2026 Time do sudeste do estado joga nesta sexta-feira (9), contra o Olímpico-SE, apenas para cumprir tabela. 09.01.26 14h08 MMA Sport Club Michel Pereira "Demolidor" encara Zachary Reese no UFC Houston em fevereiro 09.01.26 12h40 Futebol BO aponta farra em hotel antes de jogo da Tuna na Copinha; Clube contesta Incidente ocorre em um momento crítico para o time no campo. Lusa entra em campo nesta sexta (9) pela última rodada da primeira fase. 09.01.26 12h31 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (10/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa Africana de Nações, Bundesliga, Série A italiana e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado 10.01.26 7h00 Futebol Remo anuncia renovação de contrato com zagueiro e volante Enquanto isso, o elenco segue trabalhando na pré-temporada realizada no CT do Retrô, em Pernambuco 09.01.26 18h34 Paulistão Santos x Novorizontino: onde assistir e escalações do jogo de hoje (10/01) pelo Campeonato Paulista Santos e Novorizontino jogam pelo Paulistão hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 10.01.26 15h00 Copa Africana de Nações Argélia x Nigéria: onde assistir e escalações do jogo de hoje (10/01) pela Copa Africana de Nações Argélia e Nigéria jogam pela Copa Africana de Nações hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 10.01.26 12h32