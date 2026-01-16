Capa Jornal Amazônia
F-1: Ferrari anuncia troca de engenheiro de Lewis Hamilton após desempenho ruim em 2025

Riccardo Adami, que antes acompanhava o britânico de 41 anos, fará parte da academia da escuderia italiana

Estadão Conteúdo
fonte

Lewis Hamilton (Reprodução / Instagram @lewishamilton)

A Ferrari divulgou, nesta sexta-feira, 16, que o piloto Lewis Hamilton terá um novo engenheiro de corrida na temporada de 2026 da Fórmula 1. Riccardo Adami, que antes acompanhava o britânico de 41 anos, fará parte da academia da escuderia italiana.

A medida acontece depois de um ano ruim de Hamilton na categoria, seu primeiro representando a Ferrari. Ele terminou a temporada sem conquistar nenhum pódio ao longo de 24 GPs, algo inédito na sua carreira.

O ano de 2025 também ficou marcado por momentos de tensão entre Lewis e Adami, que se desentenderam e discutiram em algumas corridas da última temporada.

Agora, o italiano Riccardo Adami ocupará o cargo de gerente da academia de pilotos da Ferrari e do departamento de testes de carros anteriores.

"Sua ampla experiência à beira da pista e seu conhecimento em Fórmula 1 contribuem para o desenvolvimento de futuros talentos e para o fortalecimento da cultura de desempenho em todo o programa", escreveu a escuderia em um comunicado oficial.

A nota da equipe também revelou que o novo engenheiro de corrida de Lewis Hamilton será anunciado no momento oportuno. A primeira corrida da temporada de 2026 da F-1 será realizada no dia 8 de março, na disputa do GP da Austrália.

