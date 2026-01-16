F-1: Ferrari anuncia troca de engenheiro de Lewis Hamilton após desempenho ruim em 2025 Riccardo Adami, que antes acompanhava o britânico de 41 anos, fará parte da academia da escuderia italiana Estadão Conteúdo 16.01.26 17h17 Lewis Hamilton (Reprodução / Instagram @lewishamilton) A Ferrari divulgou, nesta sexta-feira, 16, que o piloto Lewis Hamilton terá um novo engenheiro de corrida na temporada de 2026 da Fórmula 1. Riccardo Adami, que antes acompanhava o britânico de 41 anos, fará parte da academia da escuderia italiana. A medida acontece depois de um ano ruim de Hamilton na categoria, seu primeiro representando a Ferrari. Ele terminou a temporada sem conquistar nenhum pódio ao longo de 24 GPs, algo inédito na sua carreira. O ano de 2025 também ficou marcado por momentos de tensão entre Lewis e Adami, que se desentenderam e discutiram em algumas corridas da última temporada. Agora, o italiano Riccardo Adami ocupará o cargo de gerente da academia de pilotos da Ferrari e do departamento de testes de carros anteriores. "Sua ampla experiência à beira da pista e seu conhecimento em Fórmula 1 contribuem para o desenvolvimento de futuros talentos e para o fortalecimento da cultura de desempenho em todo o programa", escreveu a escuderia em um comunicado oficial. A nota da equipe também revelou que o novo engenheiro de corrida de Lewis Hamilton será anunciado no momento oportuno. A primeira corrida da temporada de 2026 da F-1 será realizada no dia 8 de março, na disputa do GP da Austrália. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Fórmula 1 Ferrari Lewis Hamilton novo engenheiro COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Do chão simples ao topo do empreendedorismo: a trajetória de Antônio Turu no nordeste paraense 16.01.26 15h48 Futebol Remo diz que aceitou adiar Supercopa após acidente, mas questionou data sugerida pelo Águia Em pronunciamento publicado nas redes sociais, Marcos Braz demonstrou solidariedade às vítimas do acidente sofrido pela equipe sub-20 do Azulão. 16.01.26 14h39 Futebol Águia de Marabá divulga imagens de como ficou o ônibus após acidente que vitimou preparador físico Delegação Sub-20 do Águia retornava de São Paulo, após disputa da Copinha 16.01.26 14h06 FUTEBOL Argentino 'fura' o Remo nas redes sociais e é mais um gringo contratado no Leão Azul Rafael Monti, de 26 anos, vai defender o Remo na Série A 16.01.26 12h55 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Remo: Marcos Braz destaca 'lado humano' e discute possível adiamento de jogo contra o Águia Dirigente afirmou que o clube é solidário à situação e aceita prováveis mudanças da data, desde que o novo cronograma não prejudique planejamento estabelecido. 16.01.26 11h58 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (16/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Alemão, Série A italiana, Campeonato Espanhol e Série A Saudita movimentam o futebol nesta sexta-feira 16.01.26 7h00 Futebol Águia confirma final da Supercopa no domingo (18) e diz que logistica do Remo impediu adiamento Preparador físico da equipe sub-20 do Azulão morreu em acidente de ônibus com a delegação marabaense. 16.01.26 12h40 Futebol Águia de Marabá divulga imagens de como ficou o ônibus após acidente que vitimou preparador físico Delegação Sub-20 do Águia retornava de São Paulo, após disputa da Copinha 16.01.26 14h06