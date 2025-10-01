Pietro Fittipaldi anuncia entrada na Cadillac como piloto reserva para temporada 2026 de F-1 A escuderia está em fase final de estruturação para se tornar a 11ª equipe do circo da F-1 Estadão Conteúdo 01.10.25 11h42 O mundo da Fórmula 1 trouxe uma novidade na manhã desta quarta-feira que diz respeito ao automobilismo nacional. Pietro Fittipaldi anunciou em suas redes sociais o acerto com a Cadillac, equipe na qual vai trabalhar na evolução dos carros para a temporada 2026. VEJA MAIS Christian Horner pode adquirir parte da Haas e voltar à Fórmula 1 como CEO e chefão, diz jornal Verstappen estreia no GT3 com vitória em corrida de longa duração na Alemanha Tricampeão da Fórmula 1 brilha fora das pistas da F1 e conquista triunfo ao lado de Chris Lulham em prova de 4 horas no lendário Nordschleife Botoleto diz estar pronto para os desafios no GP de Singapura de F-1: 'Muros, calor e umidade' O piloto da Sauber elencou alguns aspectos que vêm sendo analisados nesta próxima etapa "Estou muito orgulhoso de finalmente compartilhar que me juntei à Cadillac. Nos últimos meses temos trabalhado juntos no desenvolvimento do carro de Fórmula 1 de 2026 da equipe por meio de testes de simulação e simulações completas de GP. É um privilégio fazer parte de uma marca tão icônica quanto a Cadillac", diz texto da postagem do piloto. A escuderia está em fase final de estruturação para se tornar a 11ª equipe do circo da F-1 em 2026 e já anunciou o nome de seus dois pilotos: o mexicano Sergio Perez e o finlandês Valtteri Bottas. Faltando pouco menos de cinco meses para a estreia da equipe na Fórmula 1, o trabalho na Cadillac vem sendo dividido em dois centros principais: a sede dos Estados Unidos, localizada em Charlotte, e a instalação britânica em Silverstone, que servirá como sede operacional na Europa. A estreia oficial está marcada para o dia 8 de março do ano que vem, quando a equipe vai disputar a sua primeira corrida no Grande Prêmio da Austrália, em Melbourne. O brasileiro, que é neto do ex-piloto Emerson Fittipaldi, conquistou o título da World Series 3.5 e trabalhou sete anos como reserva da equipe Haas na Fórmula 1, onde disputou dois GPs em 2020. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Fórmula 1 Cadillac Pietro Fittipaldi piloto reserva COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol UFMG: Remo volta a vencer jogando em casa na Série B, mas vê chances de acesso diminuírem Para garantir a vaga na Série A, o Leão Azul precisaria de mais 21 pontos nas nove rodadas restantes 01.10.25 12h34 Futebol Retorno da Copa Norte: saiba formato da competição que fará parte da Copa Verde Competição terá início em 23 de março de 2026 e a final está marcada para 7 de junho de 2026 01.10.25 12h14 Futebol CBF lança calendário esportivo, confirma retorno da Copa Norte e mudanças nas Séries C e D Copa Verde será dividida em duas "competições" e segue com vaga apenas para a Copa do Brasil, que passou por modificações significativas 01.10.25 12h12 Série B Paysandu volta a vencer após 11 jogos e chances de rebaixamento diminuem, diz UFMG Time bicolor segue na luta contra a queda e precisa vencer a próxima partida contra o Cuiabá-MT para seguir vivo na Série B 01.10.25 12h08 MAIS LIDAS EM ESPORTES TRETA Dirigente do Paysandu entrega cargo após afirmar que foi agredido durante protesto Em uma gravação é possível ver que um torcedor empurra levemente André Martha 30.09.25 21h44 Futebol Nova audiência entre Hélio dos Anjos e Paysandu termina com multa por misoginia; entenda O processo movido pelo treinador contra o seu ex-clube ganhou novos contornos em audiência nesta terça-feira (30) 30.09.25 18h35 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (01/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Brasileirão e Champions League movimentam o futebol nesta quarta-feira 01.10.25 7h00 FUTEBOL Remo volta a subir na tabela e Paysandu diminui distância para sair do Z-4 da Série B; confira Dupla Re-Pa venceu na 29ª rodada e conseguiu pontos importantes 01.10.25 9h04