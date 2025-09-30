Botoleto diz estar pronto para os desafios no GP de Singapura de F-1: 'Muros, calor e umidade' O piloto da Sauber elencou alguns aspectos que vêm sendo analisados nesta próxima etapa Estadão Conteúdo 30.09.25 11h29 O circuito urbano de Marina Bay, onde será disputado o GP de Singapura de Fórmula 1, neste fim de semana, já está na mente do piloto Gabriel Bortoleto. Estreante nesta pista, o brasileiro disse estar pronto para os desafios que terá pela frente. "Estou muito animado para Singapura. A pista é totalmente nova para mim, embora tenha me preparado no simulador, estou ansioso para ver o que ela nos reserva", comentou. O piloto da Sauber elencou alguns aspectos que vêm sendo analisados nesta próxima etapa da categoria e encara as peculiaridades como coisa normal de um estreante na categoria. "A corrida noturna, os muros, o calor, a umidade. Mas é isso que a torna emocionante. Meu objetivo é me familiarizar com o traçado o mais rápido possível, encontrar o ritmo e aproveitar o máximo todas as chances que tivermos no final de semana", disse em entrevista ao site Motorsport. Jonathan Wheatley, chefe da equipe, destacou que o desafio não se restringe à condução de seus dois pilotos, e coloca em xeque o desempenho de toda a sua equipe. "Singapura é uma corrida exigente para todos. Desde a precisão necessária para guiar no circuito urbano até o calor e a umidade. Este circuito é um verdadeiro teste de resistência", afirmou o dirigente. A programação para esta etapa do calendário de Fórmula 1 começa na sexta-feira com dois treinos livres. O primeiro acontece ás 6h30 (horário de Brasília) e outro está agendado para as 10h. No sábado, a terceira atividade de pista tem início às 6h30. Às 10h, as equipes voltam ao circuito para a definição do grid. A corrida está marcada para as 9h deste domingo. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Fórmula 1 GP de Cingapura Bortoleto desafio COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES MMA Paraense Larissa Pacheco fala sobre possível revanche contra Cris Cyborg: 'Ela não quer' Lutadora paraense perdeu para a veterana por decisão em outubro de 2024, pediu revanche, mas não foi atendida 30.09.25 12h25 Futebol Copa Verde: CBF deve fazer mudanças na competição e recriar a Copa Norte em 2026; saiba detalhes Reforma do torneio prevê cotas de premiação milionárias e mais clubes participantes 30.09.25 12h09 Futebol Remo conquista título do Quadrangular Regional de Futebol Sub-15 de Portel Competição foi realizada com quatro equipes do Pará e Amapá 30.09.25 11h51 Futebol Com baixas e retorno de vice-artilheiro da Série B, Cuiabá-MT enfrenta Paysandu em Belém Partida ocorre nesta quinta-feira (2), às 19h, no Estádio Curuzu, em Belém. 30.09.25 10h50 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (30/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Brasileirão, Champions League e Campeonato Argentino movimentam o futebol nesta terça-feira 30.09.25 7h00 Futebol Copa Verde: CBF deve fazer mudanças na competição e recriar a Copa Norte em 2026; saiba detalhes Reforma do torneio prevê cotas de premiação milionárias e mais clubes participantes 30.09.25 12h09 Setembro Azul Corinthians se torna o primeiro clube brasileiro a batizar jogadores em Libras Ação faz parte do Setembro Azul e promove inclusão de pessoas surdas no futebol 30.09.25 8h55 AINDA DÁ 'Hoje a equipe provou ter condição', diz Márcio Fernandes após vitória sobre o Criciúma Márcio também destacou a superação do elenco diante de seis desfalques, que ele considera “talvez os de maior qualidade técnica do nosso time” 28.09.25 20h19