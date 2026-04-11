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Piastri rebate rivalidade com Norris e ironiza: 'Não foi uma Terceira Guerra Mundial'

Para o australiano, o cenário pintado fora da McLaren passou longe da realidade

Estadão Conteúdo

Oscar Piastri tratou com bom humor a forma como a disputa interna com Lando Norris foi retratada ao longo da temporada 2025 da Fórmula 1. Para o australiano, o cenário pintado fora da McLaren passou longe da realidade vivida dentro da equipe, mesmo com os dois chegando à etapa final brigando diretamente pelo título.

"Os meios de comunicação desempenham um papel enorme na F1, quer você queira ou não. Houve, sem dúvida, perguntas difíceis, entrevistas complicadas e momentos delicados", afirmou. Ainda assim, ele fez questão de diminuir o tom de crise que ganhou força na época.

"Para mim, é relativamente simples distinguir entre a narrativa que a mídia tenta vender e o que realmente acontece. Tivemos momentos difíceis a portas fechadas, mas não foi nada catastrófico ou uma Terceira Guerra Mundial, como alguns gostam de dizer", disparou.

A temporada terminou com Norris levando a melhor por uma margem mínima, após uma disputa equilibrada durante todo o ano. Piastri, no entanto, reforçou que situações delicadas dentro da equipe fazem parte do processo - e nem sempre precisam vir a público.

"Essas conversas não são fáceis para ninguém. É importante encontrar um equilíbrio entre o que você quer como piloto e o que é melhor para a equipe. Muitas coisas são resolvidas internamente", completou.

Após a pausa no calendário, a Fórmula 1 retorna entre os dias 1º e 3 de maio, com o GP de Miami, que marca a retomada da temporada depois do adiamento das etapas do Bahrein e da Arábia Saudita.

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