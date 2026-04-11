Piastri rebate rivalidade com Norris e ironiza: 'Não foi uma Terceira Guerra Mundial' Para o australiano, o cenário pintado fora da McLaren passou longe da realidade Estadão Conteúdo 11.04.26 11h11 Oscar Piastri tratou com bom humor a forma como a disputa interna com Lando Norris foi retratada ao longo da temporada 2025 da Fórmula 1. Para o australiano, o cenário pintado fora da McLaren passou longe da realidade vivida dentro da equipe, mesmo com os dois chegando à etapa final brigando diretamente pelo título. "Os meios de comunicação desempenham um papel enorme na F1, quer você queira ou não. Houve, sem dúvida, perguntas difíceis, entrevistas complicadas e momentos delicados", afirmou. Ainda assim, ele fez questão de diminuir o tom de crise que ganhou força na época. "Para mim, é relativamente simples distinguir entre a narrativa que a mídia tenta vender e o que realmente acontece. Tivemos momentos difíceis a portas fechadas, mas não foi nada catastrófico ou uma Terceira Guerra Mundial, como alguns gostam de dizer", disparou. A temporada terminou com Norris levando a melhor por uma margem mínima, após uma disputa equilibrada durante todo o ano. Piastri, no entanto, reforçou que situações delicadas dentro da equipe fazem parte do processo - e nem sempre precisam vir a público. "Essas conversas não são fáceis para ninguém. É importante encontrar um equilíbrio entre o que você quer como piloto e o que é melhor para a equipe. Muitas coisas são resolvidas internamente", completou. Após a pausa no calendário, a Fórmula 1 retorna entre os dias 1º e 3 de maio, com o GP de Miami, que marca a retomada da temporada depois do adiamento das etapas do Bahrein e da Arábia Saudita. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Fórmula 1 McLaren Oscar Piastri COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL VÍDEO: Paysandu se pronuncia após goleada de 7 a 0 e presidente diz: 'problema com a dosagem' Dirigentes falaram sobre o revés bicolor e garantem avaliação para que isso não volte a ocorrer na temporada 10.04.26 16h05 FUTEBOL O 7 é místico! Veja as goleadas sofridas pelo Paysandu por 7 gols; saiba quem é o carrasco bicolor Assim como o Papão venceu muitos adversários por 7 gols, o Papão também sofreu algumas goleadas ao longo da sua história 10.04.26 14h42 futebol Nacional celebra vitória histórica sobre o Paysandu e fim de tabu de 25 anos: 'Uma história escrita' Naça venceu o Papão por 7 a 0 na última quinta-feira (9), pela Copa Norte 10.04.26 10h45 FUTEBOL Vergonha? Após goleada de 7 a 0, Paysandu não posta placar nas redes sociais Equipe bicolor se limitou a informar apenas o fim do jogo, sem o tradicional resultado 10.04.26 9h58 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (11/04), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Brasileirão, Bundesliga, Série A saudita, Campeonato Italiano e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado 11.04.26 7h00 FUTEBOL VÍDEO: Paysandu se pronuncia após goleada de 7 a 0 e presidente diz: 'problema com a dosagem' Dirigentes falaram sobre o revés bicolor e garantem avaliação para que isso não volte a ocorrer na temporada 10.04.26 16h05 FUTEBOL Vergonha? Após goleada de 7 a 0, Paysandu não posta placar nas redes sociais Equipe bicolor se limitou a informar apenas o fim do jogo, sem o tradicional resultado 10.04.26 9h58 Copa Libertadores da América Mirassol x Lanús: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (08/04) pela Libertadores Mirassol e Lanús jogam pela Copa Libertadores da América hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 08.04.26 18h00