O Liberal chevron right Esportes chevron right

Piastri exalta McLaren no 2º treino livre e pede foco para GP da Austrália; Bortoleto é 14º

Dono do melhor tempo na sessão ao cravar 1min19s729, o australiano citou a evolução do seu carro

Estadão Conteúdo

Um misto de otimismo e expectativa tomou conta de Oscar Piastri, da McLaren, após o segundo treino livre para o GP da Austrália de Fórmula 1. A sessão ocorreu na madrugada desta sexta-feira, no circuito Albert Park, em Melbourne. O australiano cravou o melhor tempo de 1min19s729 e citou a evolução de seu carro. O brasileiro Gabriel Bortoleto terminou em 14º com sua Audi.

Piastri avaliou que o TL2 correu 'muito melhor' do que o TL1. Ele conseguiu criar uma boa consistência e aprender sobre o carro. O piloto, no entanto, comentou que todos os concorrentes buscarão melhorias até a definição do grid.

Ele citou ainda a pressão da mídia local para que ele triunfe em casa nesta prova de abertura da temporada 2026 de Fórmula 1. Piastri afirmou estar lidando bem com essa expectativa tanto da imprensa quanto dos torcedores.

Piastri Lidera TL2 e Avalia Chance de Pole

O piloto da McLaren manteve vivo o sonho de vencer ao finalizar o segundo treino livre na liderança. Ele obteve pouco mais de dois décimos de segundo de vantagem sobre os dois carros da Mercedes, com Kimi Antonelli em segundo e George Russell em terceiro.

Questionado se poderia ser candidato à pole, Piastri adotou cautela. 'Espero estar nas primeiras filas. Se conseguirei a pole ou não, eu já não sei. Não vi como está nosso ritmo de corrida ou ritmo de simulação de corrida', afirmou.

Destaques e Desempenho dos Concorrentes

O ferrarista Charles Leclerc, que dominou o primeiro treino em Melbourne, não manteve o mesmo ritmo. Ele terminou a segunda sessão em quinto lugar, logo atrás de seu companheiro de equipe, o heptacampeão Lewis Hamilton.

Completando a lista dos dez primeiros colocados, o holandês Max Verstappen figurou na sexta posição com a Red Bull. Ele foi seguido pelo atual campeão mundial Lando Norris, Arvid Lindblad, Isack Hadjar e Esteban Ocon.

Participação de Gabriel Bortoleto no Treino

Depois de ocupar o nono posto no TL1, Bortoleto iniciou bem o segundo treino livre, ficando entre os oito melhores nos primeiros 15 minutos. No entanto, após ser superado pelos dois carros da Racing Bulls, ele usou os pneus macios no fim da atividade e terminou em 14º com o tempo de 1min21s558.

Confira os Tempos do Segundo Treino Livre para o GP da Austrália

  1. Oscar Piastri (AUS/McLaren), 1min19s729
  2. Kimi Antonelli (ITA/Mercedes), 1min19s943
  3. George Russell (ING/Mercedes), 1min20s049
  4. Lewis Hamilton (ING/Ferrari), 1min20s050
  5. Charles Leclerc (MON/Ferrari), 1min20s291
  6. Max Verstappen (HOL/Red Bull), 1min20s366
  7. Lando Norris (ING/McLaren), 1min20s794
  8. Arvid Lindblad (ING/Racing Bulls), 1min20s922
  9. Isack Hadjar (FRA/Red Bull), 1min20s941
  10. Esteban Ocon (FRA/Haas), 1min21s179
  11. Oliver Bearman (ING/Haas), 1min21s326
  12. Liam Lawson (NZL/Racing Bulls), 1min21s358
  13. Gabriel Bortoleto (BRA/Audi), 1min21s558
  14. Alexander Albon (TAI/Williams), 1min21s847
  15. Pierre Gasly (FRA/Alpine), 1min22s167
  16. Carlos Sainz (ESP/Williams), 1min22s253
  17. Franco Colapinto (ARG/Alpine), 1min22s619
  18. Valtteri Bottas (FIN/Cadillac), 1min23s660
  19. Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), 1min24s662
  20. Lance Stroll (CAN/Aston Martin), 1min25s816
  21. Sergio Pérez (MEX/Cadilac), sem tempo.
Palavras-chave

Fórmula 1

GP da Austrália

segundo treino livre

Piastri
Esportes
.
