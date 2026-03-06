Piastri exalta McLaren no 2º treino livre e pede foco para GP da Austrália; Bortoleto é 14º

Um misto de otimismo e expectativa tomou conta de Oscar Piastri, da McLaren, após o segundo treino livre para o GP da Austrália de Fórmula 1. A sessão ocorreu na madrugada desta sexta-feira, no circuito Albert Park, em Melbourne. O australiano cravou o melhor tempo de 1min19s729 e citou a evolução de seu carro. O brasileiro Gabriel Bortoleto terminou em 14º com sua Audi.

Piastri avaliou que o TL2 correu 'muito melhor' do que o TL1. Ele conseguiu criar uma boa consistência e aprender sobre o carro. O piloto, no entanto, comentou que todos os concorrentes buscarão melhorias até a definição do grid.

Ele citou ainda a pressão da mídia local para que ele triunfe em casa nesta prova de abertura da temporada 2026 de Fórmula 1. Piastri afirmou estar lidando bem com essa expectativa tanto da imprensa quanto dos torcedores.

Piastri Lidera TL2 e Avalia Chance de Pole

O piloto da McLaren manteve vivo o sonho de vencer ao finalizar o segundo treino livre na liderança. Ele obteve pouco mais de dois décimos de segundo de vantagem sobre os dois carros da Mercedes, com Kimi Antonelli em segundo e George Russell em terceiro.

Questionado se poderia ser candidato à pole, Piastri adotou cautela. 'Espero estar nas primeiras filas. Se conseguirei a pole ou não, eu já não sei. Não vi como está nosso ritmo de corrida ou ritmo de simulação de corrida', afirmou.

Destaques e Desempenho dos Concorrentes

O ferrarista Charles Leclerc, que dominou o primeiro treino em Melbourne, não manteve o mesmo ritmo. Ele terminou a segunda sessão em quinto lugar, logo atrás de seu companheiro de equipe, o heptacampeão Lewis Hamilton.

Completando a lista dos dez primeiros colocados, o holandês Max Verstappen figurou na sexta posição com a Red Bull. Ele foi seguido pelo atual campeão mundial Lando Norris, Arvid Lindblad, Isack Hadjar e Esteban Ocon.

Participação de Gabriel Bortoleto no Treino

Depois de ocupar o nono posto no TL1, Bortoleto iniciou bem o segundo treino livre, ficando entre os oito melhores nos primeiros 15 minutos. No entanto, após ser superado pelos dois carros da Racing Bulls, ele usou os pneus macios no fim da atividade e terminou em 14º com o tempo de 1min21s558.

Confira os Tempos do Segundo Treino Livre para o GP da Austrália

Oscar Piastri (AUS/McLaren), 1min19s729 Kimi Antonelli (ITA/Mercedes), 1min19s943 George Russell (ING/Mercedes), 1min20s049 Lewis Hamilton (ING/Ferrari), 1min20s050 Charles Leclerc (MON/Ferrari), 1min20s291 Max Verstappen (HOL/Red Bull), 1min20s366 Lando Norris (ING/McLaren), 1min20s794 Arvid Lindblad (ING/Racing Bulls), 1min20s922 Isack Hadjar (FRA/Red Bull), 1min20s941 Esteban Ocon (FRA/Haas), 1min21s179 Oliver Bearman (ING/Haas), 1min21s326 Liam Lawson (NZL/Racing Bulls), 1min21s358 Gabriel Bortoleto (BRA/Audi), 1min21s558 Alexander Albon (TAI/Williams), 1min21s847 Pierre Gasly (FRA/Alpine), 1min22s167 Carlos Sainz (ESP/Williams), 1min22s253 Franco Colapinto (ARG/Alpine), 1min22s619 Valtteri Bottas (FIN/Cadillac), 1min23s660 Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), 1min24s662 Lance Stroll (CAN/Aston Martin), 1min25s816 Sergio Pérez (MEX/Cadilac), sem tempo.