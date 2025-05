Piastri é o mais rápido no terceiro treino livre do GP da Espanha em novo domínio da McLaren

Líder do Mundial de Fórmula 1, o australiano Oscar Piastri venceu o desempate com seu companheiro de McLaren, o britânico Lando Norris, e foi o mais rápido no terceiro e último treino livre para o GP da Espanha neste sábado. Ele marcou 1min12s378, seguido por Norris, e Charles Leclerc, da Ferrari. O brasileiro Gabriel Bortoleto terminou na 11ª posição.

Norris havia sido o melhor na primeira sessão e Piastri foi o primeiro na segunda, na sexta-feira. Os pilotos da McLaren foram os únicos a terminar abaixo dos 1min13s. Completando a lista dos dez primeiros, George Russell ficou em quarto seguido por Max Verstappen Isack Hadjar, Kimi Antonelli, Fernando Alonso, Lewis Hamilton e Liam Lawson em décimo.

Bortoleto teve um bom desempenho e, considerando os trechos de reta, foi o quinto melhor, perdendo 0s5 mais lento do que Piastri. Além disso, terminou à frente do companheiro de equipe, Nico Hülkenberg, que foi o 12º.

Com a necessidade de poupar pneus para a sessão de classificação e a própria corrida, os pilotos foram mais contidos e deram poucas voltas. Oitava etapa da temporada, o Grande Prêmio da Espanha está marcado para domingo, às 10h (horário de Brasília).

Confira os resultados do 3º treino livre do GP da Espanha:

1º - Oscar Piastri (AUS/McLaren), 1min12s387 2º - Lando Norris (ING/McLaren), a 0s526 3º - Charles Leclerc (MON/Ferrari), a 0s743 4º - George Russell (ING/Mercedes), a 0s752 5º - Max Verstappen (HOL/Red Bull), a 0s988 6º - Isack Hadjar (FRA/RB), a 0s995 7º - Kimi Antonelli (ITA/Mercedes), a 1s018 8º - Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), a 1s027 9º - Lewis Hamilton (ING/Ferrari), a 1s040 10º - Liam Lawson (NZL/RB), a 1s250 11º - Gabriel Bortoleto (BRA/Sauber), a 1s335 12º - Nico Hülkenberg (ALE/Sauber), a 1s346 13º - Carlos Sainz Jr. (ESP/Williams), a 1s371 14º - Yuki Tsunoda (JAP/Red Bull), a 1s505 15º - Lance Stroll (CAN/Aston Martin), a 1s517 16º - Pierre Gasly (FRA/Alpine), a 1s567 17º - Franco Colapinto (ARG/Alpine), a 1s698 18º - Esteban Ocon (FRA/Haas), a 1s751 19º - Alexander Albon (TAI/Williams), a 1s902 20º - Oliver Bearman (ING/Haas), a 2s073