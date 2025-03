Piastri domina e vence o GP da China de F-1; Bortoleto melhora após largada e termina em 17º

Oscar Piastri conquistou o Grande Prêmio da China de Fórmula 1 após manter a liderança durante a maioria absoluta da corrida na madrugada deste domingo. O australiano administrou a vantagem e venceu pela terceira vez na carreira, com um tempo de 1h36min934. Piastri liderou a dobradinha da McLaren no pódio, com Lando Norris em segundo, deixando George Russell, da Mercedes, em terceiro.

O brasileiro Gabriel Bortoleto teve problemas no início da corrida e chegou a rodar na pista, mas conquistou posições no fim e terminou em 17º, melhorando seu desempenho em relação ao grid de largada (19º). Por outro lado, o piloto da Sauber caiu uma posição em relação a seu GP de estreia, na Austrália.

A segunda etapa da temporada 2025 teve uma corrida com pista seca e tempo estável, mas o desgaste dos pneus foi um dos grandes desafios da prova.

Na recapeada pista do Circuito Internacional de Xangai, Fernando Alonso abandonou a corrida na quinta volta devido a problemas nos freios. Este foi o segundo abandono consecutivo do piloto da Aston Martin, que também havia saído precocemente da corrida na Austrália devido a um acidente.

Entre os destaques na China, Charles Leclerc, da Ferrari, manteve um desempenho consistente até a bandeirada final, mesmo com a asa dianteira quebrada na maior parte da prova, e finalizou em quinto. O outro piloto da escuderia italiana, Lewis Hamilton, que havia vencido a corrida sprint, no sábado, ficou em sexto.

Com a segunda posição no GP da China, Norris foi a 44 pontos e lidera o Mundial de pilotos, seguido por Max Verstappen, tetracampeão, e George Russel, ambos com 36. Com a vitória, Piastri subiu à quarta posição.

A próxima etapa da temporada será o Grande Prêmio do Japão, que acontece entre os dias 3 e 6 de abril.

Confira a classificação final do GP da China de Fórmula 1:

1º - Oscar Piastri (AUS/McLaren), em 1h36min934s 2º - Lando Norris (ING/McLaren), em 1h39min418s 3º - George Russell (ING/Mercedes), em 1h35min908s 4º - Max Verstappen (HOL/Red Bull), em 1h35min488s 5º - Charles Leclerc (MON/Ferrari), em 1h37min315s 6º - Lewis Hamilton (ING/Ferrari), em 1h35min681s 7º - Esteban Ocon (FRA/Alpine), em 1h35min740s 8º - Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes), em 1h36min046s 9º - Alexander Albon (TAI/Williams), em 1h36min352s 10º - Oliver Bearman (ING/Haas), em 1h36min848s 11º - Pierre Gasly (FRA/Alpine), em 1h36min850s 12º - Lance Stroll (CAN/Aston Martin), em 1h36min861s 13º - Carlos Sainz (ESP/Williams), em 1h37min411s 14º - Isack Hadjar (FRA/Racing Bulls), em 1h37min493s 15º - Jack Doohan (AUS/Alpine), em 1h37min522s 16º - Liam Lawson (NZL/Red Bull), em 1h37min196s 17º - Gabriel Bortoleto (BRA/Kick Sauber), em 1h38min590s 18º - Nico Hülkenberg (ALE/Kick Sauber), em 1h39min743s 19º - Yuki Tsunoda (JPN/Racing Bulls), em 1h37min300s

Não completou a prova: Fernando Alonso (ESP/Aston Martin)