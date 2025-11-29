Piastri considera GP do Catar crucial para suas aspirações ao título da F-1 Estadão Conteúdo 29.11.25 19h02 Vice-líder do Mundial de Pilotos da F-1, Oscar Piastri considera o GP do Catar neste domingo crucial para suas aspirações ao título. O piloto da McLaren larga na pole position neste domingo, às 13h (de Brasília), em Lusail e está 22 pontos atrás de seu companheiro de equipe, Lando Norris, que sai da segunda posição. "Praticamente", respondeu ele, ao ser questionado se a corrida era de vida ou morte na disputa pelo Mundial. "Estou largando da melhor posição, então vou tentar repetir o que fiz hoje no Sprint e veremos o que podemos fazer", afirmou ele, que largou na pole e venceu a prova deste sábado antes do treino classificatório. "Vou fazer o meu melhor." O GP do Catar é o penúltimo da temporada e são 50 pontos em disputa. Além da dupla da McLaren, o tetracampeão Max Verstappen, da Red Bull, também é candidato ao título, com 3 pontos a menos do que Piastri. Ele conquistou a terceira posição no grid e aposta em um bom início de prova. "Vou tentar fazer uma boa largada e a partir daí ver o que acontece, porque tudo pode acontecer." Na corrida sprint, Verstappen saiu do sexto lugar, ultrapassou Fernando Alonso e Yuki Tsunoda na primeira volta, mas não conseguiu acompanhar Norris, que estava em terceiro, e terminou em quarto lugar. Neste domingo, o piloto da Red Bull precisa terminar na frente do líder do Mundial para chegar à ultima etapa com chances do pentacampeonato. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Fórmula 1 GP do Catar Oscar Piastri Max Verstappen COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Fé, bastidores e acesso: Pedro Rocha destaca temporada no Remo e fala sobre o futuro Jogador deu detalhes sobre ano que marcou a sua melhor temporada em termos de número 30.11.25 8h00 ESPORTE Torcedor paraense do Flamengo carrega “taça da Libertadores” em Lima Paraenses foram para a capital peruana para acompanhar a final da Libertadores da América entre Flamengo e Palmeiras 29.11.25 19h02 FUTEBOL Torcedores curtem ‘churrasquinho de gato’ antes da final da Libertadores em Lima Tradicional churrasquinho vendido poro ambulantes na porta de estádios fez sucesso também no Peru 29.11.25 18h13 ESPORTE Irã boicota sorteio da Copa, por EUA não concederem vistos a dirigentes Cerimônia está agendada para o próximo dia 5 em Washington (EUA) 29.11.25 17h29 MAIS LIDAS EM ESPORTES EXCLUSIVO Bandeira de Mello cita Belém e vitória sobre o Remo ao celebrar tetra do Flamengo na Libertadores Em entrevista exclusiva a O Liberal em Lima, ex-presidente recordou jogo na capital paraense como marco inicial da reestruturação do clube 29.11.25 22h47 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (30/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A do Campeonato Brasileiro, Campeonato Argentino, Bundesliga e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo 30.11.25 7h00 Futebol Fé, bastidores e acesso: Pedro Rocha destaca temporada no Remo e fala sobre o futuro Jogador deu detalhes sobre ano que marcou a sua melhor temporada em termos de número 30.11.25 8h00 sem segredo Conmebol define estádio para a final da Libertadores 2026; saiba onde vai ser A decisão do torneio sul-americano será em estádio que também receberá a abertura da Copa do Mundo de 2030 30.11.25 9h01