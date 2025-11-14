Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Phoenix Suns chega à 5ª vitória seguida e 'atropela' Pacers; Raptors e Hawks vencem na NBA

Os Suns emplacaram uma sequência de 16 a 0 no terceiro quarto, pavimentando a vitória

Estadão Conteúdo

O Phoenix Suns manteve o embalo na temporada regular da NBA ao vencer o Indiana Pacers por 133 a 98, em casa, na noite desta quinta-feira. O resultado positivo eleva a equipe para a sétima posição da Conferência Oeste.

Com o triunfo, o Suns conquistou a quinta vitória consecutiva, totalizando oito triunfos em 13 jogos. Já o Indiana Pacers segue em má fase, com 11 derrotas e apenas uma vitória, ocupando a penúltima posição do lado Leste.

Na partida, a equipe do Arizona foi liderada pela dupla de artilheiros Devin Booker, com 33 pontos, e Dillon Brooks, que anotou 32 pontos. Os Suns emplacaram uma sequência de 16 a 0 no terceiro quarto, pavimentando a vitória.

Hawks e o brilho de Jalen Johnson

Em Salt Lake City, o Atlanta Hawks superou o Utah Jazz pelo placar de 132 a 122. O destaque ficou por conta do ala Jalen Johnson, que registrou o terceiro "triple-double" da carreira.

Johnson somou 31 pontos, 18 rebotes e 14 assistências, além de sete roubadas de bola. A equipe de Atlanta estabeleceu um recorde da franquia com 15 cestas de três pontos no primeiro tempo.

Pelo Utah Jazz, Lauri Markkanen se destacou com 40 pontos. Na classificação, o Atlanta Hawks ocupa a quinta posição da Conferência Leste, enquanto o Utah Jazz é o 10º colocado no Oeste.

Raptors superam Cavaliers

O Toronto Raptors venceu o Cleveland Cavaliers por 126 a 113, mesmo jogando fora de casa. Scottie Barnes foi o principal nome da equipe canadense, com uma atuação próxima de um "triple-double".

Barnes brilhou com 28 pontos, dez rebotes e oito assistências. Os Raptors converteram 12 cestas triplas, obtendo o sexto triunfo em sete jogos e apresentando bom repertório ofensivo.

O Toronto Raptors está na sexta posição da Conferência Leste. Já o Cleveland Cavaliers, desfalcado de Darius Garland, é o quarto melhor colocado do mesmo lado da conferência.

Resultados da noite e próximos confrontos

A rodada de quinta-feira apresentou os seguintes resultados:

  • Cleveland Cavaliers 113 x 126 Toronto Raptors
  • Phoenix Suns 133 x 98 Indiana Pacers
  • Utah Jazz 122 x 132 Atlanta Hawks

Acompanhe os jogos desta sexta-feira pela NBA Cup:

  • New York Knicks x Miami Heat
  • Orlando Magic x Brooklyn Nets
  • Detroit Pistons x Philadelphia 76ers
  • Houston Rockets x Portland Trail Blazers
  • Milwaukee Bucks x Charlotte Hornets
  • Minnesota Timberwolves x Sacramento Kings
  • New Orleans Pelicans x Los Angeles Lakers
  • Dallas Mavericks x Los Angeles Clippers
  • San Antonio Spurs x Golden State Warriors
Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

basquete

NBA

Phoenix Suns

Indiana Pacers

Toronto Raptors

Atlanta Hawks
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

Em busca do cinturão, lutador paraense viaja à Bielorrússia para desafio lutar contra russo

Caio Bitencourt Leão se prepara para duelo quem pode o deixar mais próximo de um cinturão

16.11.25 9h00

Futebol

Remo decide futuro na Série B em casa, mas “vantagem” de jogar em Belém é dúvida

Leão é apenas o 9º mandante da competição, e diferença entre resultados no Mangueirão e Baenão é mínima.

16.11.25 7h00

Carlos Ferreira

Quem é o goleiro deste século no Pará

16.11.25 7h00

Futebol

Confusão é registrada na entrada do Estádio da Ressacada para o jogo entre Remo e Avaí-SC

Partida ocorre neste sábado (15), em Florianópolis, Santa Catarina

15.11.25 15h44

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Futebol

Remo decide futuro na Série B em casa, mas “vantagem” de jogar em Belém é dúvida

Leão é apenas o 9º mandante da competição, e diferença entre resultados no Mangueirão e Baenão é mínima.

16.11.25 7h00

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, domingo (16/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Séries A e B do Campeonato Brasileiro, eliminatórias da Copa do Mundo e Série A argentina movimentam o futebol neste domingo

16.11.25 7h00

RIVALIDADE

Goleiro do Amazonas se revolta com comemoração bicolor após o jogo: 'Foram pro buraco também'

Renan critica jogadores do Paysandu no pós-jogo, afirmando que o time biclor não tem o que comemorar

14.11.25 22h28

Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo

Portugal x Armênia: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (16) pelas eliminatórias da Copa

Portugal e Armênia jogam pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo

16.11.25 10h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda