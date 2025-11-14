Phoenix Suns chega à 5ª vitória seguida e 'atropela' Pacers; Raptors e Hawks vencem na NBA Os Suns emplacaram uma sequência de 16 a 0 no terceiro quarto, pavimentando a vitória Estadão Conteúdo 14.11.25 8h57 O Phoenix Suns manteve o embalo na temporada regular da NBA ao vencer o Indiana Pacers por 133 a 98, em casa, na noite desta quinta-feira. O resultado positivo eleva a equipe para a sétima posição da Conferência Oeste. Com o triunfo, o Suns conquistou a quinta vitória consecutiva, totalizando oito triunfos em 13 jogos. Já o Indiana Pacers segue em má fase, com 11 derrotas e apenas uma vitória, ocupando a penúltima posição do lado Leste. Na partida, a equipe do Arizona foi liderada pela dupla de artilheiros Devin Booker, com 33 pontos, e Dillon Brooks, que anotou 32 pontos. Os Suns emplacaram uma sequência de 16 a 0 no terceiro quarto, pavimentando a vitória. Hawks e o brilho de Jalen Johnson Em Salt Lake City, o Atlanta Hawks superou o Utah Jazz pelo placar de 132 a 122. O destaque ficou por conta do ala Jalen Johnson, que registrou o terceiro "triple-double" da carreira. Johnson somou 31 pontos, 18 rebotes e 14 assistências, além de sete roubadas de bola. A equipe de Atlanta estabeleceu um recorde da franquia com 15 cestas de três pontos no primeiro tempo. Pelo Utah Jazz, Lauri Markkanen se destacou com 40 pontos. Na classificação, o Atlanta Hawks ocupa a quinta posição da Conferência Leste, enquanto o Utah Jazz é o 10º colocado no Oeste. Raptors superam Cavaliers O Toronto Raptors venceu o Cleveland Cavaliers por 126 a 113, mesmo jogando fora de casa. Scottie Barnes foi o principal nome da equipe canadense, com uma atuação próxima de um "triple-double". Barnes brilhou com 28 pontos, dez rebotes e oito assistências. Os Raptors converteram 12 cestas triplas, obtendo o sexto triunfo em sete jogos e apresentando bom repertório ofensivo. O Toronto Raptors está na sexta posição da Conferência Leste. Já o Cleveland Cavaliers, desfalcado de Darius Garland, é o quarto melhor colocado do mesmo lado da conferência. Resultados da noite e próximos confrontos A rodada de quinta-feira apresentou os seguintes resultados: Cleveland Cavaliers 113 x 126 Toronto Raptors Phoenix Suns 133 x 98 Indiana Pacers Utah Jazz 122 x 132 Atlanta Hawks Acompanhe os jogos desta sexta-feira pela NBA Cup: New York Knicks x Miami Heat Orlando Magic x Brooklyn Nets Detroit Pistons x Philadelphia 76ers Houston Rockets x Portland Trail Blazers Milwaukee Bucks x Charlotte Hornets Minnesota Timberwolves x Sacramento Kings New Orleans Pelicans x Los Angeles Lakers Dallas Mavericks x Los Angeles Clippers San Antonio Spurs x Golden State Warriors 