Philadelphia 76ers supera Clippers sob o comando de Tyrese Maxey e vence 4º jogo seguido na NBA Estadão Conteúdo 03.02.26 9h17 Inspirado na grande atuação de Tyrese Maxey, o Philadelphia 76ers conquistou um importante resultado na noite desta segunda-feira ao derrotar o Los Angeles Clippers por 128 a 113 em partida válida pela temporada regular da NBA. O triunfo marca a quarta vitória seguida e a recuperação da franquia na competição. Com a pontaria calibrada, Maxey anotou 29 pontos e converteu sete cestas triplas. Com 26 pontos e incríveis 16 rebotes, Dominick Barlow foi um coadjuvante de luxo na vitória de sua equipe no Intuit Dome. O placar favorável registra um passo importante rumo à classificação na liga americana de basquete. Os Sixers ocupam a sexta colocação na Conferência Leste enquanto o Los Angeles Clippers aparece no nono posto do lado Oeste. A rodada desta segunda-feira contou com mais três partidas. Jogando no FedExForum, o Memphis Grizzlies venceu o Minnesota Timberwolves por 137 a 128. Apesar de ter sido o cestinha absoluto da partida com 39 pontos, Anthony Edwards não conseguiu evitar o revés de sua equipe. Já no Spectrum Center, o Charlotte Hornets derrotou a equipe do New Orleans Pelicans pelo placar de 102 a 95. O resultado positivo levou a equipe ao sétimo triunfo seguido. Em outro compromisso da rodada, Alperen Sengun anotou 39 pontos, sua melhor marca, e foi decisivo para o triunfo do Houston Rockets sobre o Indiana Pacers por 118 a 114 no Gainbridge Fieldhouse, casa do adversário. Confira os jogos da rodada desta noite de segunda-feira Charlotte Hornets 102 x 95 New Orleans Pelicans Indiana Pacers 114 x 118 Houston Rockets Memphis Grizzlies 137 x 128 Minnesota Timberwolves Los Angeles Clippers 113 x 128 Philadelphia 76ers Acompanhe as partidas desta terça-feira Detroit Pistons x Denver Nuggets Indiana Pacers x Utah Jazz Washington Wizards x New York Knicks Brooklyn Nets x Los Angeles Lakers Miami Heat x Atlanta Hawks Dallas Mavericks x Boston Celtics Milwaukee Bucks x Chicago Bulls Oklahoma City Thunder x Orlando Magic Golden State Warriors x Philadelphia 76ers Portland Trail Blazers x Phoenix Suns