Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Philadelphia 76ers supera Clippers sob o comando de Tyrese Maxey e vence 4º jogo seguido na NBA

Estadão Conteúdo

Inspirado na grande atuação de Tyrese Maxey, o Philadelphia 76ers conquistou um importante resultado na noite desta segunda-feira ao derrotar o Los Angeles Clippers por 128 a 113 em partida válida pela temporada regular da NBA. O triunfo marca a quarta vitória seguida e a recuperação da franquia na competição.

Com a pontaria calibrada, Maxey anotou 29 pontos e converteu sete cestas triplas. Com 26 pontos e incríveis 16 rebotes, Dominick Barlow foi um coadjuvante de luxo na vitória de sua equipe no Intuit Dome.

O placar favorável registra um passo importante rumo à classificação na liga americana de basquete. Os Sixers ocupam a sexta colocação na Conferência Leste enquanto o Los Angeles Clippers aparece no nono posto do lado Oeste.

A rodada desta segunda-feira contou com mais três partidas. Jogando no FedExForum, o Memphis Grizzlies venceu o Minnesota Timberwolves por 137 a 128. Apesar de ter sido o cestinha absoluto da partida com 39 pontos, Anthony Edwards não conseguiu evitar o revés de sua equipe.

Já no Spectrum Center, o Charlotte Hornets derrotou a equipe do New Orleans Pelicans pelo placar de 102 a 95. O resultado positivo levou a equipe ao sétimo triunfo seguido.

Em outro compromisso da rodada, Alperen Sengun anotou 39 pontos, sua melhor marca, e foi decisivo para o triunfo do Houston Rockets sobre o Indiana Pacers por 118 a 114 no Gainbridge Fieldhouse, casa do adversário.

Confira os jogos da rodada desta noite de segunda-feira

Charlotte Hornets 102 x 95 New Orleans Pelicans Indiana Pacers 114 x 118 Houston Rockets Memphis Grizzlies 137 x 128 Minnesota Timberwolves Los Angeles Clippers 113 x 128 Philadelphia 76ers

Acompanhe as partidas desta terça-feira

Detroit Pistons x Denver Nuggets Indiana Pacers x Utah Jazz Washington Wizards x New York Knicks Brooklyn Nets x Los Angeles Lakers Miami Heat x Atlanta Hawks Dallas Mavericks x Boston Celtics Milwaukee Bucks x Chicago Bulls Oklahoma City Thunder x Orlando Magic Golden State Warriors x Philadelphia 76ers Portland Trail Blazers x Phoenix Suns

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

basquete

NBA

Philadelphia 76ers

Clippers

Tyrese Maxey
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

FUTEBOL

Remo pode estrear nova camisa na Série A diante do Mirassol

Leão Azul poderá jogar contra a equipe paulista com o novo uniforme fabricado pela Volt

02.02.26 17h21

Futebol

Vídeo: Equipe da Rede Globo e GE TV visitam o Baenão e fazem bastidores do Remo

A jornalista Sofia Miranda esteve no Baenão e conversou com atletas e funcionários

02.02.26 13h50

futebol

Nos últimos 20 anos, Paysandu perdeu apenas duas vezes para a Tuna Luso; confira

Equipes se enfrentam pela terceira rodada do Parazão na próxima quarta-feira (4)

02.02.26 13h42

futebol

Remo reencontra Mirassol-SP na Série A após único confronto em 2022

Equipes se enfrentam na próxima quarta-feira (4), no Mangueirão, pela segunda rodada do Brasileirão

02.02.26 11h11

MAIS LIDAS EM ESPORTES

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (03/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Libertadores, Campeonato Italiano, Série A saudita e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta terça-feira

03.02.26 7h00

Atacante teria recebido R$ 1,9 mi e é denunciado por fraude, manipulação e lavagem de dinheiro

Segundo o promotor Manoel Figueiredo Antunes, o atleta solicitou ou aceitou receber valores para forçar cartões amarelos em duas partidas do Brasileirão.

02.02.26 20h27

LEVANTAMENTO

Torcida gigante, base pequena: Remo é o clube da Série A com menos sócios adimplentes

Mesmo após o acesso e com fama nacional de torcida gigante, Leão soma 5.410 sócios adimplentes e ocupa apenas a 31ª colocação entre clubes das Séries A e B

02.02.26 19h13

MANTIDA

Remo x Mirassol segue confirmado para quarta-feira pela Série A

Presidente da FPF diz que não há pedido de alteração e afastou rumores de adiamento por compromissos do clube paulista no Paulistão

02.02.26 20h04

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda