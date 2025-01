Personagem original de Arcane será lançada em LoL; confira as habilidades da nova campeã

Nesta quinta-feira (9), a Riot Games, empresa responsável pelo League of Legends, divulgou oficialmente todas as habilidades da nova campeã do jogo, Mel Medarda.

Originalmente criada para a animação da Netflix baseada no jogo, Arcane, ela é a segunda personagem da série a estrear no Lolzinho. Ela chegará ao jogo no dia 22 de janeiro, na atualização 25.T1.2.

Em nota, o designer-chefe de mecânica de jogo do LoL, Myles Salholm, declarou que a nova campeã é ‘fácil de aprender e difícil de dominar’. Ele também revelou que Mel Medarda foi introduzida em Arcane já com a intenção de se tornar uma campeã do League of Legends. “A Mel do League of Legends se concretiza pouco depois dos acontecimentos de Arcane, então é um ‘tiquinho’ mais forte do que a personagem da série”, afirmou.

Confira a lista de habilidades da campeã

Passiva – Esplendor Calcinante: Sempre que Mel usa uma Habilidade, ela recebe três projéteis adicionais no próximo ataque, até um máximo de nove projéteis. Quando Mel causa dano através de uma Habilidade ou Ataque, ela aplica Deslumbrar, que acumula dano para executar o inimigo. Se o inimigo for atingido por Mel com dano de Deslumbrar suficiente para abatê-lo, os acúmulos serão consumidos para executá-lo.

Q – Rajada Radiante: Mel dispara uma barragem de projéteis que explode ao redor de um local-alvo, causando dano repetidamente aos inimigos dentro da área.

W – Refutação: Mel recebe Velocidade de Movimento, envolve-se em uma barreira que reflete projéteis inimigos de volta para o atacante e evita sofrer dano.

R – Eclipse Dourado: Mel atinge todos os inimigos marcados por Deslumbrar, independentemente da distância, causando dano adicional para cada acúmulo de Deslumbrar. O nível de Eclipse Dourado aumenta o dano de Deslumbrar.

Skin de estreia da campeã

A personagem chegará no jogo com uma skin baseada no visual da personagem na série de animação em que foi lançada, levando o nome de ‘Arcane Mel’.

(Imagem: Divulgação/Riot Games)

Além de Mel Medarda, outra personagem original de Arcane que foi introduzida no jogo após o sucesso da série foi Ambessa, que é mãe da nova Campeã, e chegou ao Lolzinho ainda em 2024.

Com o fim da segunda temporada da série, o League of Legends recebeu diversas novidades, incluindo uma nova temática ligada à região natal de Mel e Ambessa, Noxus.

Confira a cinemática que a apresenta a Temporada 1 de 2025 do jogo:

(*Beatriz Rodrigues, estagiária sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)