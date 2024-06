'Arcane': segunda temporada da série ganha trailer; assista

Foi divulgado nesta terça-feira (11) o primeiro trailer da segunda temporada de Arcane, série de adaptação da Netflix do jogo League of Legends. O vídeo destaca as cenas após as imagens de suspense do último capítulo da primeira parte, trazendo momentos de aventura e violência. Assista:

As protagonistas e irmãs Vi e Jinx são os destaques deste trailer, entrando em conflito mais uma vez. Desta vez, o embate entre as duas se dá devido à atitude de Jinx de ter eliminado o Conselho de Piltover, a Cidade do Progresso, com uma mega-bomba. Outra personagem em relevância é Caitlyn: a atiradora terá grandes desafios como uma das líderes da tropa.

No trailer ainda aparece brevemente um personagem muito conhecidos pelos jogadores de LoL: Warwick. O campeão é alvo de teorias na série devido supostas e curtas aparições na primeira temporada, onde aparece sendo cobaia de Singed, um cientista maluco.

Quando lança a segunda temporada de Arcane?

A segunda temporada de Arcane está prevista para ser lançado em novembro de 2024, mas ainda sem um dia exato definido.

Primeira temporada de Arcane

Lançada em 6 de novembro de 2021, a primeira temporada de Arcane possui nove episódios e estão disponíveis na Netflix. A animação tem como protagonistas as campeãs de LOL Jinx e Vi, duas irmãs que vivem passaram anos distantes após um momento marcante na vida de ambas. Tempos depois, as duas acabam se reencontrando e tentando resolver os problemas do passado, mas enfrentam muitos empasses devido àquilo que acreditam. Além delas, a série conta também a história de origem de outros campeões presentes no jogo, como Caitlyn, Ekko, Viktor, Jayce e Heimerdinger

(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de oliberal.com)