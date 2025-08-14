Capa Jornal Amazônia
Pequena santista na luta contra o câncer conhece Neymar, time e mascotes do clube e ganha apoio

Estadão Conteúdo

Nem só de treinamento, jogos e títulos vive um clube de futebol. E o Santos continua marcando lindos gols nos bastidores com ações sociais que visam o bem estar das famílias santistas. Nesta quinta-feira, em mais um capitulo do projeto "Muito Além do Futebol", o clube recebeu a pequena Maria Luisa, de apenas dois anos, que luta contra o câncer no pulmão.

A linda criança é filha de santistas e já carrega o amor dos pais pelo clube. Ele esteve no CT Rei Pelé para conhecer os ídolos do elenco, foi recepcionada pelo astro Neymar, de quem ganhou enorme carinho (deu um cochilo no ombro do astro), e bateu bola com os mascotes Baleinha e Baleião em dia bem distante de hospitais e tratamentos. "Esperamos que toda essa energia continue ajudando a família e a Luisa nessa luta tão difícil", mostrou apoio o Santos, exaltando o dia "diferente" e festivo na vida de Maria Luisa, vestida com uma camisa cor de rosa do clube com seu nome e o 10 às costas de Neymar.

"Fala, amados. Hoje a gente recebeu aqui uma visita especial da Maria Luisa. É uma princesinha de dois anos que está com problema no pulmão e está fazendo tratamento. Mas graças a Deus as coisas têm dado tudo certo para ela e a gente fica muito feliz dela nos agraciar pela presença aqui hoje", afirmou o atacante Guilherme, que também brincou com a torcedora mirim.

"Também já quero aproveitar para pedir que todos orem por ela para que se recupere o quanto antes e fique bem. Beijo no coração", completou o centroavante, que entregou uma sacola com presentes do Santos, entre eles uma pelúcia do mascote do clube e uma bola autografada pelo elenco. NO fim, ela balançou a cabeça dizendo que "gostou" dos mimos.

N

