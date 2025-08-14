Pequena santista na luta contra o câncer conhece Neymar, time e mascotes do clube e ganha apoio Estadão Conteúdo 14.08.25 17h42 Nem só de treinamento, jogos e títulos vive um clube de futebol. E o Santos continua marcando lindos gols nos bastidores com ações sociais que visam o bem estar das famílias santistas. Nesta quinta-feira, em mais um capitulo do projeto "Muito Além do Futebol", o clube recebeu a pequena Maria Luisa, de apenas dois anos, que luta contra o câncer no pulmão. A linda criança é filha de santistas e já carrega o amor dos pais pelo clube. Ele esteve no CT Rei Pelé para conhecer os ídolos do elenco, foi recepcionada pelo astro Neymar, de quem ganhou enorme carinho (deu um cochilo no ombro do astro), e bateu bola com os mascotes Baleinha e Baleião em dia bem distante de hospitais e tratamentos. "Esperamos que toda essa energia continue ajudando a família e a Luisa nessa luta tão difícil", mostrou apoio o Santos, exaltando o dia "diferente" e festivo na vida de Maria Luisa, vestida com uma camisa cor de rosa do clube com seu nome e o 10 às costas de Neymar. "Fala, amados. Hoje a gente recebeu aqui uma visita especial da Maria Luisa. É uma princesinha de dois anos que está com problema no pulmão e está fazendo tratamento. Mas graças a Deus as coisas têm dado tudo certo para ela e a gente fica muito feliz dela nos agraciar pela presença aqui hoje", afirmou o atacante Guilherme, que também brincou com a torcedora mirim. "Também já quero aproveitar para pedir que todos orem por ela para que se recupere o quanto antes e fique bem. Beijo no coração", completou o centroavante, que entregou uma sacola com presentes do Santos, entre eles uma pelúcia do mascote do clube e uma bola autografada pelo elenco. NO fim, ela balançou a cabeça dizendo que "gostou" dos mimos. N Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Brasileirão Santos FC ação social Neymar COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Cantor Paulo Ricardo sobre sua música ser cantada pela torcida do Paysandu: 'grande honra' Paulo Ricardo falou sobre a música "Rádio Pirata", que ganhou uma versão da torcida do Papão 14.08.25 17h52 Mais esportes Paraense de 14 anos conquista bronze em taekwondo no Chile Isadora dos Anjos representou o Brasil no Campeonato Inter-clubes Sueños Olímpicos e contribuiu para liderança brasileira no quadro geral de medalhas. 14.08.25 16h02 FUTEBOL PARAENSE Ignácio Neto recebe sondagem para comandar o sub-20 do Paysandu Técnico da Tuna Luso avalia propostas e deve decidir futuro nos próximos dias 14.08.25 15h57 Futebol Técnico do Paysandu passa por cirurgia e não comanda o Papão diante da Chape Claudinei Oliveira teve dores abdominais, passou por exames e fará a cirurgia nesta sexta-feira (15) 14.08.25 15h56 MAIS LIDAS EM ESPORTES Sem saudades! Após deixar o Remo, Felipe Vizeu manda 'indireta' nas redes sociais; confira Atacante rescindiu contrato em comum acordo com o Leão; torcida azulina comemorou saída 13.08.25 11h44 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (14/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Amistosos, Libertadores, Copa Sul-Americana e Série B do Brasileirão movimentam o futebol nesta quinta-feira 14.08.25 7h00 Mercado Remo mira atacantes do Botafogo e ex-Atlético-GO para reforçar elenco, diz jornalista Clube azulino teria como alvo Matheus Peixoto, ex-Atlético-GO, e Gonzalo Mastriani, do Fogão 14.08.25 12h41 Futebol Marcos Braz dá detalhes sobre saída de Felipe Vizeu do Remo: ‘ótimo negócio’ Dirigente azulino fala qual era o salário do atacante no clube e projeta quanto o Leão ainda terá de dívida com o atleta. 13.08.25 12h03