Pedro Severino, do Bragantino, recebe alta após quase 100 dias internado por acidente grave

Pedro Severino, atacante de 19 anos do time sub-20 do Red Bull Bragantino, recebeu alta nesta terça-feira, após passar 96 dias internado no Hospital Unimed de Ribeirão Preto, em razão de um acidente grave sofrido no dia 4 de março. Desde o início, o caso foi considerado gravíssimo, pois o jovem sofreu traumatismo craniano severo, o que exigiu cirurgias complexas.

Apenas no dia 22 de maio, Lucas Severino, pai de Pedro e ex-atacante de Athletico-PR, Corinthians e seleção brasileira, informou que o filho não corria mais o risco de morrer. O anúncio feito com uma publicação nas redes sociais, acompanhada de uma foto do atacante do Bragantino, de costas, olhando pela janela do quarto do hospital.

"Depois de 80 dias de muita angústia, muito choro, porém muitas surpresas e muitas alegrias, o Pedro esta vivo e viverá! Repetimos que não sabemos como agradecer tantas correntes de oração e positividade. Isso fez a diferença pra nos encorajar! Obrigado. O fato de não ficarmos falando do caso é que nós decidimos focar 100% na sobrevivência, recuperação e reabilitação do Pedro!", escreveu o pai, na ocasião.

O acidente de Pedro gerou grande repercussão, principalmente após a gravidade do quadro inicial. Depois da colisão com a traseira de um caminhão, o jogador foi internado no Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, em Americana (SP), onde "a equipe médica chegou a abrir o protocolo para confirmação de morte encefálica", mas o procedimento foi interrompido após o atleta ter uma "crise de tosse", indicando atividade cerebral.

Esse sinal positivo levou à transferência de Severino para o Hospital Unimed Ribeirão Preto, em 6 de março.

Na próxima quinta-feira, o médico Gil Teixeira, líder da equipe que cuidou do atleta, e outros profissionais das áreas de neurocirurgia e neurologia vão conceder entrevista coletiva para dar mais detalhes sobre a recuperação.

O jovem atacante pertence ao Botafogo-SP e estava emprestado ao Bragantino desde o início do ano. Ele havia assinado contrato com o time de Bragança Paulista apenas no dia 1º de março, três dias antes do acidente.