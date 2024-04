Zagueiro e lateral, Lucas Maia mostra versatilidade no esquema tático do Paysandu

A chegada ao Paysandu em 2024 marca um recomeço na trajetória esportiva do lateral-esquerdo Lucas Maia. Depois de cinco anos atuando fora do Brasil, quatro deles no Puebla, time da primeira divisão do México, o defensor retorna ao país para um desafio ainda maior: jogar na região norte do país, o que para muitos jogadores da elite nacional ainda é um tabu, seja pela distância, seja pelo poder financeiro dos clubes. Apesar dos entraves, Maia veio aos poucos e vai se firmando como uma referência na defesa bicolor.

"No começo a adaptação foi um pouco difícil. A primeira vez que jogo no norte, mas consegui me adaptar bem ao estilo do professor Hélio e, com a sequência de jogos, acho que consegui me adaptar ao grupo. No entanto, tenho muito a melhorar e espero fazer ao longo do tempo", avalia o atleta, que já entrou em campo 15 vezes, inclusive marcando gol contra o Águia de Marabá. No atual momento, Lucas atua como lateral, avançando constantemente sobre a defesa adversária. Quando não, está na defesa atrasando a vida dos atacantes.

No último Re-Pa, o jogador foi bem avaliado e se manteve conectado ao time, ganhando alguns elogios do técnico pela marcação e visão de jogo. "Eu trato sempre de entrar concentrado, ainda mais quando se trata de clássico, onde a gente sabe que os nervos aumentam. Se trata de uma rivalidade muito forte. Tivemos um primeiro tempo difícil, sofremos muito no primeiro, mas conseguimos reverter no segundo e ser superiores. Temos que ajustar o que houve de errado para não comprometer o segundo jogo", avalia.

Assim como a maioria, Lucas Maia também se mostra surpreendido pela quantidade de clássicos a serem disputados em sequência. No primeiro capítulo dos quatro não houve vantagem, mas na próxima, tudo indica que as duas equipes devem partir para o ataque, de olho na consequência deste embate dos próximos dois domingos.

"A primeira vez que eu vejo quatro clássicos seguidos. É muito raro no futebol. Temos que jogar da nossa forma, com as chances do nosso elenco sair vitorioso nos próximos jogos. A gente fez uma ótima temporada. Nos preparamos bem para essa sequência difícil de jogar com poucos intervalos e muitas viagens. Sabemos que chegaria o momento das competições com esses obstáculos, decisões seguidas. Estamos preparados para essas decisões e para conseguir o principal objetivo, ser Campeão Paraense."