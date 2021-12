Wilton Bezerra vê pontos positivos no Papão apesar de derrota no clássico: 'Honraram a camisa'

Mesmo com a derrota por 2 a 0 para o maior rival na semifinal da Copa Verde, o elenco do Paysandu deixou uma impressão positiva para o treinador Wilton Bezerra. De acordo com o comandante bicolor, os jogadores "honraram a camisa" dentro de campo e deixam boas perspectivas para o ano que vem.

"Claro que ninguém vai tá feliz de ser eliminado pelo rival, mas vimos que o grupo regiu. Tínhamos um grupo em que todo mundo achava que os jogadores estavam entregues. Fomos lá, entramos em campo e jogamos com vontade. Saímos de cabeça erguida", disse o treinador bicolor.

O jogo no Baenão, inclusive, foi o último de Wilton Bezerra no comando do Papão. Para a próxima temporada, a equipe da Curuzu será treinada por Márcio Fernandes. De acordo com Bezerra, o momento de reformulação do Bicola anuncia uma boa campanha para 2022.

"O professor deve ter assistido o jogo de hoje e vamos passar pra ele mais informações do elenco. Apesar disso, entregamos um time com uma visão positiva. Paysandu é isso: é brigar mesmo na dificuldade. Se for possível, vamos até sangrar dentro de campo, mas temos que honrar a camuisa. Com diretoria nova sendo montada e o professor Márcio, creio que todos terão uma boa impressão dos atletas", afirmou.

Como resultado, o Paysandu está eliminado da Copa Verde e encerra as atividades no ano de 2021. O Papão volta a campo apenas em janeiro do ano que vem, quando estreia no Campeonato Paraense.