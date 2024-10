Volante espera jogo duro contra o Operário, mas garante Paysandu preparado: 'Estamos focados'

O Paysandu vive um momento decisivo na Série B do Campeonato Brasileiro. Com 36 pontos, o time ocupa a 14ª colocação e precisa de três vitórias nos próximos jogos para garantir sua permanência na competição. O próximo desafio será neste domingo, fora de casa, contra o Operário-PR, no estádio Germano Krüger. O adversário, que está em 9º lugar com 43 pontos, também busca consolidar sua posição, tornando o duelo ainda mais decisivo.

O volante Trindade, que vem trabalhando com o grupo de Márcio Fernandes, diz que o time chega embalado após o triunfo sobre a Chapecoense: "Foi uma vitória muito importante, que dá confiança para a sequência. Vamos preparados e focados para esse duelo que pode nos dar mais três pontos nessa luta para permanecer na Série B." A equipe precisa da vitória para chegar mais tranquila aos 45 pontos, número que garante matematicamente a permanência na competição.

Para isso, o time paraense está treinando intensamente em Belém, aproveitando a semana cheia de preparação antes de viajar para o Paraná. Trindade destacou o trabalho físico e tático realizado pelo grupo, algo raro devido à sequência de jogos. "Tivemos uma semana cheia de trabalho, coisa que a gente não vinha tendo por conta da correria de jogos. É muito importante ter esse trabalho. O grupo e a comissão aproveitaram para trabalhar fisicamente e taticamente", explicou o volante.

Trindade também reconheceu a qualidade do adversário e prevê um jogo de muita intensidade. "O Operário é um time de muita qualidade, força física, que vem de bons resultados. Vai ser uma guerra que estamos preparados para enfrentar." Mesmo com o desafio de jogar fora de casa, o jogador garantiu que o Paysandu está pronto para buscar os três pontos em qualquer lugar. "Jogos fora são complicados, mas nosso time não escolhe lugar", concluiu. As equipes jogam a partir das 11 horas deste domingo.