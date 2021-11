Volante do sub-20 do Paysandu fala sobre estreia no Parazão e avalia experiência no profissional

Falta pouco para o início do Campeonato Paraense sub-20 e a equipe do Paysandu está focada em busca de mais um título. Pelo menos é o que afirma o jovem volante Erick, de 19 anos. O jogador, que treinou com o elenco profissional durante a preparação para a Copa Verde, disse o que aprendeu com a equipe principal e como pode ajudar os companheiro da categoria de base.

"Quando voltei para a base reuni a galera e falei sobre o treinamento. Falei que a gente precisava fazer valer a pena. Temos pela frente um campeonato de tiro curso e não podemos errar", avaliou o jogador.

Sobre o futuro no clube, Erick não esconde o desejo de ser contratado para a equipe principal. Ele já teve experiências neste sentido. Em 2019 e 2020 o garoto defendeu as cores do Vênus na Segundinha do Parazão.

"Quando recebi a notícia que ia compor o elenco profissional fiquei muito feliz. Estou trabalhando muito e me dedicando bastante. Já conversei com muitos jogadores e eles me disseram pra ser alegre dentro de campo", explicou Erick.

A estreia do Paysandu no Parazão sub-20 ocorre nesta quinta-feira (4), contra o Vila Rica. A partida ocorre às 10h, no estádio da Curuzu.